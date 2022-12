EspoGame: aperte le candidature per raccontare progetti su Esports, Gaming e Web3

EspoGame apre una Call for Ideas volta a raccogliere le idee più innovative delle società e startup attive in questi settori.

Le realtà con i progetti migliori verranno selezionate per presentare il proprio progetto davanti a un pubblico B2B, costituito dai marketing manager di aziende di primo piano interessate a conoscere le proposte e le idee delle società operanti nei settori Esports, Gaming e Web3.

EspoGame è organizzato dall’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma b2b nata per favorire il networking tra gli stakeholder interessati a questo mercato, Sport Digital House e Italian Exhibition Group, ed è giunto ormai alla terza edizione, raccogliendo l’eredità delle scorse due edizioni degli Esports Business Days e ampliando la propria attività anche ai trend legati al Web3. EspoGame si terrà dal 15 al 16 marzo, presso la Fiera di Rimini.

Una delle parole chiave di EspoGame è ispirazione. Sul Main Stage, infatti, le aziende che stanno applicando con successo questi trend condivideranno le loro case history e progetti con i partecipanti. In questo modo EspoGame vuole dare voce a quei brand che davvero stanno innovando nei propri settori, diffondendo una cultura sull’adozione di gaming e web3 come opportunità di business.

Un altro punto focale di EspoGame sarà il networking, in una veste concreta e orientata ai risultati. Le realtà partecipanti potranno incontrare le aziende che stanno investendo in questi settori attraverso incontri one-to-one prefissati e garantiti. Inoltre, è previsto il Creative Center. Sarà uno spazio privato in cui le società partecipanti e i brand si confronteranno su proposte progettuali concrete, che punteranno a integrare gaming e web3 nelle strategie di marketing.

Attraverso questo tipo di dinamica, le aziende si avvicineranno a queste innovazioni con un approccio a loro utile, consentendo una maggiore diffusione delle opportunità di gaming e web3.

Uno degli obiettivi di EspoGame, infatti, è di creare momenti di aggregazione accessibili a tutti, in modo che le community Esports, gaming e web3 italiane possano avere uno spazio per confrontarsi e connettersi. Tale approccio segue la filosofia dell’OIES e di Sport Digital House di creare un ecosistema democratico, inclusivo e liberamente accessibile, per far sviluppare questi settori dal basso.

Possono candidare il proprio progetto startup e società di altra forma giuridica che operano nei settori Esports, Gaming e/o Web3. Per candidarsi è necessario compilare il form presente sul sito di EspoGame, oppure scrivendo una mail a oiesports@sportdigitalhouse.it.

PressGiochi