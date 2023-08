Equita: Lottomatica entra in selezione best pick

Equita, la principale investment bank indipendente italiana, ha aumentato il peso di Lottomatica nel portafoglio small cap, inserendola tra i best picks. “Il titolo offre esposizione a un trend organico

Equita, la principale investment bank indipendente italiana, ha aumentato il peso di Lottomatica nel portafoglio small cap, inserendola tra i best picks. “Il titolo offre esposizione a un trend organico molto solido, guidato dalla crescita strutturale del canale online, come confermato dagli ottimi risultati 1H e dalla revisione al rialzo della guidance FY23 e a chiare opportunità di crescita inorganica, vista la natura frammentato dal mercato”. Secondo gli analisti, “queste caratteristiche interessanti non sono riflesse da multipli molto compressi, a sconto del 30% rispetto ai player più comparabili del settore”.

PressGiochi