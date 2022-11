Enteractive firma un contratto con NetBet

Enteractive, leader nei servizi di fidelizzazione e coinvolgimento di iGaming, ha iniziato l’attività con i clienti NetBet nel mercato italiano, sia per i loro segmenti di casinò che per i

La società iGaming vede i servizi personalizzati di fidelizzazione e coinvolgimento di Enteractive come la chiave per ottimizzare la generazione di entrate da segmenti selezionati del proprio database di giocatori.

Enteractive è il leader del settore nella fidelizzazione dei giocatori con oltre 14 anni di esperienza, ed è riconosciuta come uno dei principali generatori di entrate a livello globale per il settore iGaming.

Le campagne verranno eseguite per conto dell’offerta del marchio italiano di NetBet, aumentando la conservazione e la fidelizzazione dei giocatori con i servizi di Enteractive attraverso la perfetta integrazione di database di giocatori selezionati, con agenti madrelingua in grado di interagire con i giocatori in ogni mercato, attraverso conversazioni telefoniche personalizzate.

Filippo Stotani, country manager di NetBet per l’Italia, ha dichiarato: “Lavoriamo duramente per tenere i nostri clienti sempre informati sui nostri servizi, sulle nuove funzionalità e sui vantaggi di giocare su NetBet. L’utilizzo di Enteractive colma una lacuna nelle nostre attività CRM, coinvolgendo i giocatori in modo più diretto al fine di fornire loro informazioni rilevanti e un’assistenza di prima classe. L’approccio personalizzato di chiamare i giocatori e parlare con loro funziona davvero e sembrano apprezzarlo”.

Andrew Foster, Chief Business Officer di Enteractive, ha aggiunto: “I nostri team italiani ad Enteractive stanno facendo davvero la differenza per i ricavi di NetBet in Italia. I giocatori ci hanno detto che fa davvero la differenza ricevere una telefonata da un brand, dimostrando che si preoccupano del divertimento e dell’intrattenimento dei giocatori”.

Con agenti di chiamata madrelingua che supportano i marchi iGaming in tutto il mondo, Enteractive coinvolge nuovamente oltre 13.000 giocatori al mese per una varietà di operatori leader nel settore.

