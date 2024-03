Enteractive e PlayStar collaborano per la riattivazione dei giocatori

Enteractive, leader nei servizi di conversione e riattivazione dei giocatori, è stato incaricato da PlayStar, il casinò online focalizzato sulla comunità che sta attualmente facendo scalpore negli Stati Uniti, per supportare i loro servizi CRM esistenti con campagne di riattivazione su misura mirate a riconquistare giocatori da account scaduti per il marchio di scommesse sportive.

Al centro della partnership, Enteractive gestirà progetti di attivazione per il marchio PlayStar, concentrandosi sia sull’attivazione di account di giocatori registrati non finanziati sia su campagne di riattivazione per riportare in vita i giocatori decaduti.

Jon Bowden, CMO di PlayStar, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Enteractive e del loro approccio innovativo al coinvolgimento dei giocatori. L’esperienza del team sia nelle campagne di conversione che in quelle di riattivazione ci aiuterà a massimizzare il nostro NGR e a migliorare l’esperienza del giocatore per il pubblico.”

Enteractive è il leader del settore nella conversione e riattivazione dei giocatori con 15 anni di esperienza nel parlare individualmente con milioni di giocatori in tutto il mondo, essendosi formato nel 2008 ed è riconosciuto come uno dei principali generatori di entrate a livello globale per il settore iGaming.

La piattaforma tecnologica proprietaria (Re)Activation Cloud di Enteractive consente un’integrazione rapida e senza soluzione di continuità di database di giocatori selezionati, con agenti di vendita madrelingua in grado di interagire con i giocatori in ciascun mercato con un contatto telefonico individuale e reale tramite telefono.

Andrew Foster, CBO di Enteractive, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo principale è facilitare la comunicazione diretta tra le società di iGaming e i loro giocatori utilizzando autentiche interazioni individuali. Con l’aiuto del nostro team altamente qualificato di agenti di chiamata locali negli Stati Uniti, siamo certi che PlayStar può aumentare i risultati in termini di conversioni e riattivazioni dei giocatori.”

Gli agenti di chiamata madrelingua di Enteractive supportano i marchi iGaming in ogni fuso orario. Nell’ultimo anno, Enteractive ha coinvolto oltre 8,1 milioni di giocatori, generando oltre 59 milioni di euro per gli operatori globali, da quasi 263 milioni di euro di depositi.

Foster ha concluso: “I brand che desiderano migliorare l’esperienza dei propri giocatori e aumentare allo stesso tempo i guadagni finanziari troveranno nell’approccio sostenibile e personalizzato di Enteractive la salsa segreta che stavano cercando!” Con agenti di chiamata madrelingua che supportano i marchi di iGaming in tutto il mondo, Enteractive converte più di 18.000 giocatori al mese per una varietà di operatori leader.

PressGiochi