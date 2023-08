Entain, unica preoccupazione la questione turca

Entain Plc, pubblicando i risultati di trading provvisori del 2023, Entain ha registrato nel primo semestre un fatturato netto di gruppo (NGR) di 2,4 miliardi di sterline, in aumento del 14% rispetto ai risultati del primo semestre 2022 di £ 2,1 mld, La crescita è dovuta innanzitutto alle performance della sua unità online nei mercati regolamentati, sostenuta da un aumento record del 23% su base annua dei clienti attivi online.

Tra i dati salienti del periodo, Entain ha sottolineato la sua posizione di “unico operatore globale con il 100% dei ricavi da mercati regolamentati, avendo accelerato l’uscita dai mercati senza un chiaro percorso verso la regolamentazione domestica”.

La crescita online è stata mantenuta nonostante gli adeguamenti normativi in ​​corso nei mercati del Regno Unito (-2% NGR) e della Germania, che hanno registrato “-30% NGR dietro il 2022 su base valutaria costante”.

Come riportato qualche giorno fa, l’impresa statunitense BetMGM ha registrato in H1 un aumento del NGR a $ 994 milioni (+ 55% sul H1 2022), mantenendo una quota di mercato del 18%.

Il trading del periodo è stato caratterizzato da quattro transazioni: l’acquisto del gruppo di scommesse leader di mercato in Polonia STS Holdings per £ 750 milioni; la partnership con TAB NZ per l’accesso unico al mercato delle scommesse sportive della Nuova Zelanda; il completamento delle acquisizioni di 365Scores (£ 120 milioni) e Angstrom Sports (£ 200 milioni) per diversificare la produzione ed espandersi in nuovi mercati.

I conti del primo semestre hanno visto Entain registrare costi operativi totali di £ 626 milioni e un EBITDA di gruppo di 499 milioni di sterline, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un utile aziendale sottostante al lordo delle imposte di 287,6 milioni di sterline.

Tuttavia, la corporate governance ha riservato un accantonamento di 585 milioni di sterline per risolvere un’indagine dell’HMRC sulla sua attività in Turchia venduta nel 2017. I negoziati per l’accordo sono in corso e dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno.

Entain ha sottolineato una prospettiva positiva per il resto del 2023, ponendosi l’obiettivo di raggiungere un EBITDA di Gruppo di circa £ 1 miliardo.

Pressgiochi