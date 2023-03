Enada. Con Gieffe Videogames, intrattenimento allo stato puro. Arriva VR SKY RIDE

Gieffe Videogames è pronta oggi ad Enada a presentare al mercato una nuova attrazione, unica nel suo genere. Si tratta di Sky Ride, un’esperienza VR full-feeling che sfonda il muro dimensionale! Experience altamente immersiva e coinvolgente grazie alla nuova tecnologia somatosensoriale, permette di percepire i principali effetti sensoriali che si susseguono durante il game play. Calore, pioggia, freddo, volo, sensazione di vuoto, impatto e odori, sono gli effetti speciali che restituiscono a players di tutte le età l’effetto WOW!!!

“Siamo molto entusiasti di presentare al mercato italiano VR SKY RIDE – afferma Marco Casalvieri direttore generale della Gieffe Videogames -. In collaborazione con i nostri partner tecnologici siamo riusciti a creare un’esperienza di gioco unica nel suo genere, super eccitante ed adatta a qualunque età. Per le sue caratteristiche innovative e grazie all’inedita tecnologia usata, Sky Ride può essere definita un’Anchor Attraction iconica e distintiva per tutte le location basate sull’intrattenimento e per parchi tematici. Per noi un piccolo gioiello di ingegneria capace di regalare emozioni uniche ai players”.

Sky Ride presenta scenari fantasy, ambientazioni naturali, draghi volanti, caverne artiche e canyon con cascate mozzafiato: questi i principali temi che vi aspettano in questa nuova emozionante avventura.

Attrazione dotata di visori Pico G2 4K che mostrano immagini incredibilmente nitide riducendo ulteriormente il confine tra mondo reale e virtuale. Il tutto è abbinato ad un sound coinvolgente trasmesso da cuffie dedicate per ogni singola postazione oltre che due subwoofer posti all’interno dell’attrazione che isolano il giocatore dal mondo esterno e lo riconducono in sella ad una moto spaziale.

Una piattaforma dinamica a rotazione libera a 5 assi che grazie alla velocita dei motori ed alla loro ampia escursione restituisce un effetto airtime molto intenso. Un’esperienza di volo unica nel suo genere, iper realistica, fluida e stabile allo stesso tempo.

Sky Ride garantisce un ROI in 3/5 mesi grazie alle 4 postazioni di gioco gestite da un facile e veloce sistema di controllo, assicurando un flusso di giocato medio di 300 sessioni giornaliere. L’installazione veloce, modulare e semplice su una superficie di soli 20.00 m² consente l’avvio immediato dell’attività e del format VR in qualunque tipologia di location.

UNLOCK A NEW LEVEL OF FUN WITH SKY RIDE.

Nella foto Andrea Simonetti, Project Manager di Gieffe Videogames.

PressGiochi