Enada 2024 premia le giovani realtà imprenditoriali

Quest’anno Enada 2024 presta grande attenzione all’innovazione e alle giovani realtà imprenditoriali.

Sono aperte, infatti, le candidature per accedere all’Innovation District, uno spazio espositivo interamente riservato alle Start-Up e alle giovani imprese che offrono tecnologie, servizi e soluzioni nei settori del gaming e dell’amusement.

Per la prima volta a ENADA 2024, nell’ambito del progetto Innovation District, verrà assegnato un Premio Innovazione, in partnership con ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, al fine di valorizzare le eccellenze delle aziende espositrici, nei settori del gaming e dell’amusement.

Dopo una selezione da parte del Comitato di Valutazione, verranno premiati i 2 progetti più innovativi presenti in fiera. I premi saranno i seguenti:

– START-UP INNOVATIVA – gaming

– START-UP INNOVATIVA – amusement

– PREMIO INNOVAZIONE ESPOSITORI – gaming

– PREMIO INNOVAZIONE ESPOSITORI – amusement

Di seguito i nomi del Comitato di Valutazione: William Nonnis – Esperto di blockchain e consulente PNRR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pietro Lanza – Director Sales Technology, IBM, Amelia Tomasicchio – Co-Founder and Editor in Chief at The Cryptonomist, Manila Di Giovanni – Forbes 30 Under 30 | Founder & CEO DWorld | Metaverse Global Leader, Antonio Notarangelo – Game Designer, Roberto Rubini – Event Manager.

Candidature entro il 29 febbraio al link: https://www.enada.it/enada/enada-primavera/innovation-district

