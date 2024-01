Emirati Arabi Uniti: l’Autorità di gioco sospende le lotterie

L’Autorità generale di regolamentazione del gioco commerciale (GCGRA) sospende le attività della lotteria in attesa che vengano adottate misure per regolamentare il gioco negli Emirati Arabi Uniti. Mahzooz, un operatore

L’Autorità generale di regolamentazione del gioco commerciale (GCGRA) sospende le attività della lotteria in attesa che vengano adottate misure per regolamentare il gioco negli Emirati Arabi Uniti.

Mahzooz, un operatore della lotteria nel settore dei giochi degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato che la mossa aveva lo scopo di garantire il rispetto delle normative sui giochi commerciali. Emirates Draw, un altro operatore, ha accolto con favore la mossa del GCGRA.

Non è stata indicata alcuna tempistica per la ripresa dell’attività. Emirates Draw ha temporaneamente sospeso le nuove registrazioni. La legge degli Emirati Arabi Uniti attualmente classifica tutte le forme di gioco d’azzardo, comprese le lotterie, come reati penali, che comportano potenziale reclusione, multe o entrambi. Le eccezioni concesse dal Ministero dell’Economia hanno consentito ad alcune società di organizzare lotterie ed estrazioni a premi.

L’Autorità generale di regolamentazione del gioco commerciale (GCGRA) è stata istituita a settembre e regolerà i giochi commerciali e le lotterie. Non è ancora chiaro quali forme di gioco d’azzardo saranno legalizzate negli Emirati Arabi Uniti. Si prevede che saranno consentiti i casinò resort tradizionali, ma non è ancora noto se potrebbero essere consentite anche le scommesse sportive o i casinò online. Gli Emirati Arabi Uniti sono un luogo importante per le corse dei cavalli, che ospitano la Coppa del Mondo di Dubai, e per gli sport motoristici, che ospitano il Gran Premio di Formula Uno di Dubai.

Kevin Mullally, un veterano della regolamentazione del gioco d’azzardo negli Stati Uniti, è l’amministratore delegato del GCGRA. Ha trascorso 13 anni presso la Missouri Gaming Commission (MGC), ricoprendone il ruolo di direttore esecutivo dal 2000 al 2006. Ha poi trascorso 17 anni presso Gaming Laboratories International (GLI), ricoprendo il ruolo di consigliere generale, direttore delle relazioni governative e successivamente vicepresidente della rapporti con il governo e consigliere generale.

PressGiochi