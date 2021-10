EGR Roma 2021. Il grande risultato di Casino2K

Roma, Ottobre 2021. Finalmente si può tornare agli eventi dal vivo e l’EGR Awards è uno dei principali, soprattutto quando si parla di gioco online.

I migliori player della filiera si sono finalmente incontrati in una cornice unica come quella del Rome Cavalieri – Waldorf Astoria.

Nella giornata del 27 Ottobre, l’apertura dell’EGR Award vede Christian Tirabassi (Senior Partner) dare il benvenuto ai partecipanti. A seguire moltissimi interventi interessanti ovviamente incentrati sul mercato italiano: dalla legislazione ai pagamenti all’acquisizione in un’Europa “post”-Covid.

Tra i partecipanti in lizza per il premio di “Affiliato dell’Anno” il portale Casino2K, leader in fatto di gioco Online Legale ormai da oltre 10 anni.

Casino2K si distingue non solo per la sua conoscenza del mercato italiano e la vasta esperienza nel settore del gioco online, ma anche per l’aiuto che continua a dare a tutti i giocatori che si trovano in difficoltà, facendo spesso da mediatore tra il giocatore e l’operatore (il casino online) tramite lo storico forum.

Grazie aI lavoro decennale volto a supportare le criticità del processo di esperienza di gioco, Casino2K è riuscito ad arrivare in finale insieme ad altri 8 grandi del settore. Una doppia soddisfazione quella di aver raggiunto quest’ambitissimo traguardo come unico portale sui casino online, insieme a siti di scommesse e sport.

Stefano Franceschetti, co-founder di Casino2K ci dice: “Facciamo i complimenti ai vincitori di Livesport Media e ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo evento utile e interessante per tutti i soggetti che lavorano ogni giorno con passione ed etica per migliorare ed elevare al massimo il gioco responsabile. Essere tra le eccellenze italiane e mondiali è stato per noi un onore.

Mai come quest’anno l’EGR ha dimostrato di essere uno degli eventi più importanti del mondo. Ancora una volta l’Italia si dimostra all’avanguardia in un panorama che, pur essendo nazionale, può essere considerato a tutti gli effetti mondiale, dato che il nostro paese è il mercato regolamentato più importante di tutto il mondo.”

PressGiochi