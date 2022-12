EGBA: I ricavi del gioco d’azzardo in Europa tornano ai livelli pre-pandemia

Le entrate del mercato del gioco d’azzardo in Europa sono aumentate del 23% quest’anno, trainate dalla riapertura post-pandemia di casinò e negozi di scommesse, con entrate totali che si sono stabilizzate dell’8% rispetto ai livelli pre-pandemia, secondo il rapporto annuale sui dati di mercato di fine anno pubblicato dalla European Gaming and Betting Association (EGBA) in collaborazione con H2 Gambling Capital.

Secondo il rapporto “European Online Gambling – Key Figures 2022”, le entrate del mercato del gioco d’azzardo in Europa sono aumentate del 23% a 108,5 miliardi di euro di entrate lorde da gioco (GGR) nel 2022, trainate da un significativo rimbalzo delle entrate del gioco d’azzardo terrestre a seguito della riapertura di casinò e ricevitorie.

Dopo la diffusa chiusura delle sale da gioco terrestri e il conseguente calo delle entrate del mercato del gioco d’azzardo in Europa nel 2020 e nel 2021, le entrate del mercato del gioco d’azzardo si sono stabilizzate quest’anno all’8% rispetto ai livelli di entrate pre-pandemia del 2019. La crescita online continua, ma il gioco d’azzardo terrestre rimbalza in modo significativo La costante crescita delle entrate del gioco d’azzardo online è continuata nel 2022, raggiungendo € 38,2 miliardi di GGR, con un aumento dell’8% rispetto al 2021.

Nel frattempo, le entrate del gioco d’azzardo terrestre sono rimbalzate in modo significativo a € 70,3 miliardi di GGR quest’anno, con una crescita del 34%. rispetto ai livelli del 2021, ma è rimasto in calo del 6% rispetto ai ricavi del 2019.

La relazione annuale, che copre i mercati del gioco d’azzardo dell’UE-27 e del Regno Unito, include dati aggregati e previsioni per il mercato del gioco d’azzardo europeo, i prodotti del gioco d’azzardo online e informazioni sui diversi mercati nazionali del gioco d’azzardo in Europa, nonché i dati più recenti sui clienti e sulle entrate dell’EGBA aziende associate: bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group e William Hill.

“Il mercato del gioco d’azzardo in Europa ha iniziato a stabilizzarsi quest’anno in seguito allo sconvolgimento e all’interruzione senza precedenti della pandemia. Mentre continua la costante tendenza al rialzo del gioco d’azzardo online, il gioco d’azzardo terrestre si sta ora riprendendo dalle chiusure diffuse di casinò e negozi di scommesse negli ultimi due anni. La Mondiale ha fornito un rialzo per gli operatori quest’anno, con diversi risultati di partite inaspettati che sono stati amichevoli per i bookmaker” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.

PressGiochi