EEGS: la Bulgaria si prepara ad accogliere la Conferenza il 21 novembre

L’unica conferenza affiliata della Bulgaria ritorna per il suo secondo anno il 21 novembre. L’evento, che fa parte dell’Eastern European Gaming Summit (EEGS), riunisce gli affiliati associati all’industria del gioco e ai rappresentanti dell’industria stessa per fornire a piattaforma per lo scambio di buone pratiche.

L’evento si svolgerà al Palms Royale Sofia, Grand Hotel Millennium Sofia, con Bulgaro gli operatori online Palms Bet e Alpha Win e la società internazionale Clever Advertising come partner principali.

Fornirà uno spazio per lo scambio di idee e competenze tra i partecipanti, creando un ambiente per la creazione e il mantenimento di business strategici relazioni. La conferenza sarà aperta da Rossi McKee, fondatore del principale fornitore di contenuti di gioco TC interattiva. Tra i relatori dell’evento ci sarà Liliana Almeida, Head of Brand and Corporate Comunicazioni presso Clever Advertising, Andre Machado, Responsabile Relazioni con gli editori e Affiliazione,Sportradar, Georgi Kanev, responsabile dell’intrattenimento e dei giochi interattivi, Kinstellar, Aleksandra Andrisaka, redattore capo, giudice di slot.

I relatori si concentreranno sulla condivisione delle migliori pratiche e sull’analisi degli aspetti chiave del marketing di affiliazione aiutare i partecipanti a migliorare le loro prestazioni. Inoltre si terrà un torneo di poker la conferenza al Casinò Palms Royale Sofia, che si concluderà con una festa serale.

