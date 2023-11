EEGS annuncia che GLI sarà sponsor ufficiale all’evento del 22- 23 novembre

L’Eastern European Gaming Summit (EEGS) è lieto di annunciare che GLI è ora sponsor ufficiale della tavola rotonda dei Relulators, aggiungendo così prestigio all’evento che si terrà il 22- 23 novembre a Sofia.

La loro esperienza come rinomato fornitore globale di servizi di test e certificazione per l’industria dei giochi migliorerà sicuramente le opportunità educative e di networking dell’evento! GLI ospiterà una tavola rotonda dei regolatori per fornire approfondimenti su ulteriori sfide che hanno un impatto sullo sviluppo del settore dei giochi.

PressGiochi