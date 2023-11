EAG’24 ospiterà i prestigiosi Bacta Annual Awards

L’EAG Expo, che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio presso l’ExCeL di Londra, è stato scelto per ospitare i Bacta Annual Awards in cinque categorie. I vincitori saranno annunciati

L’EAG Expo, che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio presso l’ExCeL di Londra, è stato scelto per ospitare i Bacta Annual Awards in cinque categorie. I vincitori saranno annunciati nella lounge bacta dell’EAG alle 18:00 del 16 gennaio.

I premi vengono giudicati da una giuria di tre persone composta dal presidente dell’EAG Martin Burlin, Miles Baron, amministratore delegato della Bingo Association e Brigid Simmonds, attuale presidente del Betting and Gaming Council ed ex amministratore delegato della British Beer and Pub Association.

Le categorie comprendono High Street Hero di bacta, che celebra lo staff eccezionale che lavora negli AGC britannici, High Street Bingo e FEC nell’entroterra; il Seaside Savior che è rivolto al personale che lavora nei portici costieri, nei FEC e nei Moli; Supply Chain Champion, per quegli eroi ed eroine in gran parte non celebrati che svolgono un ruolo vitale nel contribuire a offrire divertimento e intrattenimento alle comunità in tutto il paese e Green Giants, che riconosce gli individui o le aziende che mostrano un impegno nel ridurre la propria impronta di carbonio e promuovere la sostenibilità sul posto di lavoro.

Il quinto Premio Bacta è in memoria del defunto Jimmy Thomas che ha servito l’industria in molti ruoli diversi, non ultimo come Presidente Nazionale Bacta, Presidente del Bacta Charitable Trust e Presidente di ATE Ltd. Il Premio Jimmy Thomas Rising Star mira a trovare i migliori e più brillanti membri del settore di età inferiore ai 30 anni.

Presentando in anteprima gli Awards, l’amministratore delegato di Bacta, John White, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la nostra illustre giuria che ha servito con grande distinzione i settori dell’ospitalità, del tempo libero, dei giochi a bassa posta in gioco e dell’intrattenimento. Molti membri di bacta sono anche membri dell’Associazione Bingo o del Betting and Gaming Council, un fatto che sottolinea la forza e l’influenza della nostra ampia comunità di rappresentanti del settore. I Bacta Awards puntano i riflettori sugli individui e sulle organizzazioni che stanno facendo la differenza e che fanno parte del processo continuo di innalzamento degli standard e di superamento costante delle aspettative dei consumatori moderni”.

Ha aggiunto: “È giusto presentare i Bacta Awards all’EAG, la fiera di punta del settore per i settori dell’intrattenimento, del bingo e dei giochi a bassa posta e l’evento a cui l’industria cerca ispirazione”.

Gli oltre 4.000 operatori provenienti da settori tra cui centri di intrattenimento per famiglie, centri di gioco per adulti, moli sul mare, attrazioni per il tempo libero, bar, club, sale bingo e centri bowling che dovrebbero partecipare all’edizione 2024 di EAG, Expo avranno l’opportunità di accedere al prodotto più recente lanci e innovazioni di oltre 100 marchi leader, condividere intuizioni ed esperienze con colleghi del settore, tenere il passo con gli sviluppi che incidono sulla responsabilità sociale, celebrare l’eccellenza del settore ai Bacta Annual Awards e partecipare al programma di seminari incentrati sul business di EAG.

PressGiochi