EAG, il portavoce del partito laburista aprirà l’evento dedicato ai giochi

L’importanza dell’imminente EAG Expo (16-18 gennaio, ExCeL Londra) è stata messa a fuoco in seguito alla conferma che il principale politico del partito laburista, Lord McNicol di West Kilbride, ha accettato l’invito ad aprire ufficialmente la principale mostra per i divertimenti e il basso -settori dei giochi a puntata. Iain McNicol, che è stato segretario generale del Partito laburista dal 2011 al 2018, è l’attuale portavoce ombra per affari e commercio.

Confermando la presenza, il presidente dell’EAG Martin Burlin ha dichiarato: “A nome del consiglio di amministrazione dell’EAG sono orgoglioso di annunciare che Lord McNicol taglierà il nastro all’EAG e dichiarerà ufficialmente lo spettacolo del 2024 aperto al settore.

“EAG è il principale evento b2b del settore e sono lieto che oltre a presentare gli ultimi lanci di prodotti, tecnologie e innovazioni a un pubblico di circa 4.000 operatori, mostrerà anche ciò che il nostro settore sta facendo a un pubblico così influente. politico.”

John Bollom, presidente nazionale di Bacta, ha aggiunto: “Alla recente convention annuale di Bacta ho descritto EAG come il ‘gioiello della corona’ dell’associazione e questo si riflette in molti modi diversi. EAG non solo fornisce un’arena commerciale altamente professionale in cui i creatori / distributori di giochi possono incontrare operatori provenienti da tutti i settori, ma fornisce anche una dimostrazione tangibile di ciò che rappresenta il nostro settore: “il serio business del divertimento”.

“Non vedo l’ora di ospitare Lord McNicol, mostrargli l’EAG, presentarlo ai membri di bacta, delineare la nostra illustre storia mentre celebriamo il nostro cinquantesimo anno e spiegare gli enormi contributi che l’industria continua a dare alle strade principali, alle comunità costiere e all’economia a livello locale, regionale e nazionale. Quasi sicuramente il Paese sarà andato alle urne prima dell’EAG 2025 e sono lieto di avere questa opportunità di espandere il nostro impegno politico ospitando il portavoce ombra per le imprese e il commercio presso il nostro fiore all’occhiello”.

Ha aggiunto: “Il tema ‘L’anno inizia qui’ di EAG non potrebbe essere più appropriato in quanto l’industria si prepara per quello che molti dei nostri membri ritengono sarà un anno di opportunità in quanto produttori e operatori risponderanno al Libro bianco sulla riforma del gioco d’azzardo.”

Gli oltre 4.000 operatori previsti per partecipare all’edizione 2024 avranno l’opportunità di accedere agli ultimi lanci di prodotti e innovazioni di circa 120 marchi leader, condividere approfondimenti ed esperienze con colleghi del settore, tenersi aggiornati sugli sviluppi che incidono sulla responsabilità sociale per gentile concessione di Bacta Safer Gambling Hub, celebra l’eccellenza del settore ai Bacta Annual Awards e partecipa al nuovo programma di seminari con marchio “thinkbite” di Bacta, ricco di contenuti e approfondimenti rilevanti per il business.

