EAG 24: lo spazio espositivo è già stato confermato al 90% della capacità

Sei settimane prima dell’apertura dell’EAG Expo all’ExCeL di Londra (16-18 gennaio 2024), gli organizzatori hanno confermato che lo spazio espositivo del principale evento di business, apprendimento e networking per i settori dell’intrattenimento e dei giochi non a vincita del Regno Unito è pieno al 93% della sua capacità.

L’appello degli espositori del 2024 comprende marchi leader tra cui Astrosystems, Bandai Namco Amusement Europe, Blueprint Operations, Crown Leisure, Electrocoin, E-Service (Europe), Inspired Entertainment, Instance Automatics, Novomatic Gaming, NSM Music, Playsafe Systems, PMS International Group, Reflex Gaming, SB Machines, Sega Amusements International, TouchTunes UK, UDC e Whitehouse Leisure International confermano lo status di EAG come l’evento a cui gli operatori cercano ispirazione e il luogo in cui trovare le ultime innovazioni di prodotto sia nei divertimenti che nei giochi a bassa posta in gioco.

Il presidente di EAG Martin Burlin ha affermato che EAG è pronta a rispondere alle esigenze dell’intero settore. Ha dichiarato: “Gli oltre 4.000 operatori attesi all’EAG avranno l’opportunità di accedere agli ultimi lanci di prodotti e innovazioni di oltre 120 marchi leader che coprono ogni settore di prodotto, incontrare colleghi del settore, tenere il passo con le questioni di responsabilità sociale al Bacta Safer Gambling Hub, approfittare del programma di seminari e partecipare alle 50 celebrazioni di bacta che verranno lanciate all’EAG. Il messaggio di EAG al settore è ‘L’anno inizia qui’ e la portata e la qualità di ciò che i visitatori troveranno a ExCeL a gennaio consentirà agli operatori di iniziare il 2024 nel miglior modo possibile.”

Registrati per partecipare gratuitamente a EAG Expo su: https://www.eagexpo.com

PressGiochi è media partner dell’evento.