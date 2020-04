E-Sports, nasce il Comitato Tecnico di Federesports

Federesports ha voluto costituire un Comitato Tecnico formato da persone di comprovata esperienza che, come Think Tank ovvero laboratorio di sviluppo di idee, avrà il compito di suggerire attività utili alla crescita in Italia dell’intero comparto degli e-Sports.

La costituzione di questo Comitato Tecnico è un ulteriore passo della Federazione Italiana E-Sports nella direzione intrapresa fin dalla sua nascita avvenuta nel 2017.

Dopo avere creato una infrastruttura solida grazie alla competenza di tutti i suoi fondatori si è reso necessario approfondire i vari aspetti tecnici legati al complesso mondo degli sport elettronici.

Siamo intenzionati – fa sapere Federesport – a dare un forte contributo per regolamentare le competizioni, a sviluppare la comunicazione social per integrare i team e gli atleti e, in definitiva, all’evoluzione complessiva degli e-Sports.

Grazie al Comitato Tecnico, siamo certi di disporre di suggerimenti utili da parte di persone qualificate e autorevoli che conosciamo da tempo e che hanno fiducia in quello che Federesports sta facendo.

Il Comitato è coordinato dal Segretario Nazionale di Federesports Maurizio Miazga.

PressGiochi