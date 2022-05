Durante (Ceo Sisal) a PressGiochi: “La nuova sede ci permetterà di sviluppare le competenze tecnologiche e digitali fondamentali per la nostra azienda”

“Sisal nasce nel 1946 ed è sempre stata a Milano. La nuova sede ci proietta verso il futuro, un futuro sempre più sostenibile e che si ispira a tre pilastri per noi fondamentali: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale.

Abbiamo cercato – ha affermato questa mattina Francesco Durante, CEO di Sisal in occasione della presentazione a Milano in via Ugo Bassi, del nuovo Headquarter di Sisal – quindi di progettare il nuovo Headquarter in coerenza con i nostri valori e obiettivi. L’innovazione guida la creazione dei nuovi uffici, un insieme di spazi flessibili che consente alle persone di collaborare, stimola lo scambio e la nascita di nuove idee. E’ centrale l’innovazione nel modo in cui abbiamo implementato il museo di impresa, digitalizzato e ora consultabile online, abbiamo collocato nei diversi piani insegne, terminali, schedine.

La nostra responsabilità è rappresentata dal polmone verde che è il cuore dell’edificio e occupa la parte centrale di ogni piano e che permette di rendere l’aria più pulita e alle persone di rilassarsi. Abbiamo avuto un’attenzione maniacale alla riduzione dei consumi, con la riduzione dei consumi idrici del 40%, ma anche una riduzione sul fronte energetico e dei rifiuti.

Il nostro progetto mette al centro il benessere delle persone per consentire a tutti standard elevati di benessere nel lavoro. Abbiamo ipotizzato una forma di lavoro ibrido con il 40% dello smart working. Abbiamo realizzato un’area fitness, un piano, il 9°, per incontrare i colleghi. Siamo convinti che in un ambiente di lavoro inclusivo le persone possano sfruttare il proprio potenziale.

Vorremmo anche rafforzare il nostro impegno per sostenere la comunità”.

Quanto è importante trovare le giuste professionalità? A Milano ci sono le competenze che servono ad un’azienda altamente tecnologica come Sisal?

“Abbiamo realizzato collaborazioni con il Politecnico di Torino e l’Università Cattolica di Milano e questo ci permette di avere accesso a moltissime competenze tecnologiche e digitali che sono quelle che in questo momento fanno la differenza, ma noi – ci spiega il Ceo – stiamo cercando anche di contribuire allo sviluppo di queste competenze. Uno dei progetti legati all’Academy è rivolta agli studenti che escono dalle Università per sviluppare le competenze maggiormente richieste dal mercato. Questo è quello che fa la differenza perché è quello che il mercato richiede”.

