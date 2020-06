DPCM Conte su riapertura sale giochi, scommesse e Bingo pubblicato in Gazzetta ufficiale

Il Decreto di ieri del Presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che prevede la riapertura di sale giochi, scommesse e bingo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Il decreto prevede che “le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020...

