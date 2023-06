Dl Alluvioni: dichiarato inammissibile emendamento su Sale Lan e e-sport

La Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera ha proseguito ieri l’esame del decreto alluvioni che prevede tra le altre cose, l’introduzione di una estrazione settimanale aggiuntiva per Lotto e Superenalotto con l’obiettivo di reperire risorse da destinare alle regioni colpite dalle alluvioni.

All’interno del provvedimento sono state presentate 833 proposte emendative. Tra queste ieri è stata dichiarata inammissibile la proposta a firma Rebecca Frassini (Lega) volta a introdurre una disciplina particolare per le Sale LAN ed e-sports rispetto alla vigente normativa prevista per le sale autorizzate per la pratica del gioco.

Di seguito il testo della proposta dichiarata inammissibile perché si riferiva a disposizioni valide su tutto il territorio nazionale:

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Agli apparecchi e ai congegni adoperati nelle attività di «Sale LAN ed e-sports», così come definite e regolamentate ai sensi del comma 4-ter, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora siano conformi al decreto di cui al successivo comma 4-ter.

4-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le regole tecniche per l’esercizio delle sale LAN ed e-sports, le caratteristiche degli apparecchi e dei giochi ivi contenuti, nonché la dotazione dei dispositivi che ne garantiscano l’adeguata sicurezza.

4-quater. L’attività delle sale LAN ed e-sports è subordinata al pagamento di una tassa di concessione governativa pari a euro mille per ciascuna sede legale e unità locale adibita a sala LAN o e-sports, nonché di euro duecento per ciascun evento svolto al di fuori della relativa sede legale o unità locale che abbia carattere di temporaneità. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4-quinquies. Per l’anno 2023, le maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater sono destinate al finanziamento di interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del presente decreto.

21.2. Frassini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

