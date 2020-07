“Derby della Lanterna”: la Samp (2,50) avanti sul Genoa (2,95)

Continua il percorso della “Serie A” che stasera torna in campo per la 35esima giornata. Ecco le quote Better.

Tra qualche ora si disputeranno due match: i favori del pronostico sono per l’Atalanta (a 1,27), che ospiterà il Bologna (a 9,50), e il Milan (a 1,77) che in trasferta affronterà il Sassuolo (a 3,95). Domani altre 6 partite. In lavagna Better sono favorite il Napoli (a 1,55) e la Roma (a 1,30), che fuori dalle mura amiche giocheranno rispettivamente contro il Parma (a 5,50) e la Spal (a 8,50), e l’Inter (a 1,45) e il Lecce (a 1,80) che riceveranno la Fiorentina (a 6,50) e il Brescia (a 4,00).

Più equilibrate le sfide che vedranno di fronte il Torino (a 2,35) e il Verona (a 3,05) e il derby della Lanterna tra la Sampdoria (a 2,50) e il Genoa (a 2,95). Giovedì le ultime due partite che chiuderanno la giornata: per i quotisti Better il colpaccio interno dell’Udinese sulla favorita Juventus (1,62) vale 5 volte la posta; mentre la vittoria del Cagliari all’Olimpico sulla Lazio (a 1,45) vale 6 volte la posta. Sul sito www.better.it e nelle ricevitorie il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle varie partite dei campionati Nazionali e Internazionali.

Ecco le quote (1X2) proposte da Better:

* Le quote sono soggette a variazioni

PressGiochi