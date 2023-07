Delega fiscale: riformulato odg di Lega e FdI su aumento preu e canoni di concessione giochi

Prosegue in Commissione finanze del Senato l’esame della delega fiscale atteso in Aula a Palazzo Madama il prossimo 2 agosto. Intanto ieri la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti riferiti

Prosegue in Commissione finanze del Senato l’esame della delega fiscale atteso in Aula a Palazzo Madama il prossimo 2 agosto.

Intanto ieri la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 13, quest’ultimo contenente il riordino dei giochi pubblici.

E stata invece presentata la riformulazione dell’ordine del giorno sottoscritto da esponenti di FdI e Lega che impegna il governo, a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all’articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN, mediante:

un congruo incremento del PREU e/o del prelievo sulle vincite; l’assegnazione di risorse aggiuntive da reperire mediante l’applicazione di una commissione sulle giocate e sulle scommesse, attualmente non soggette al PREU, effettuate con pagamenti elettronici; un aumento dei canoni di concessione, in particolare dei giochi online, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse.

“Il riordino dei giochi, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), – si legge nell’ordine del giorno – deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell’adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;”;

considerato che:

in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un contenuto “organizzativo”, affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali (art.117 Cost.). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;

in base all’attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (ticket); dalla fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all’IRPEF); dalla compartecipazione delle Regioni all’IVA; dalle quote del fondo perequativo;

fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l’invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell’evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l’attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;

nell’ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie – si legge in conclusione – ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza”.

PressGiochi