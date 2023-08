Delega fiscale e riordino dei giochi. Vicemin. Leo: “Entro il 20 settembre attese le proposte delle commissioni di esperti”

“Il 4 agosto 2023 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Il provvedimento è di ampia

“Il 4 agosto 2023 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Il provvedimento è di ampia portata, è molto articolato nei suoi diversi principi e criteri direttivi e fortemente atteso. La sua attuazione, mediante successivi appositi decreti legislativi delegati, si dovrà necessariamente snodare attraverso plurimi passaggi valutativi: da parte mia, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, da parte dell’intero Governo e, infine, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, oltre che delle diverse Conferenze Stato-Regioni-Autonomie locali per le parti di relativo interesse. Si tratta, a tutta evidenza, di un percorso complesso”.

E’ quanto scrive il Viceministro Maurizio Leo in una lettera inviata ai Coordinatori delle commissioni di esperti per l’attuazione della delega tra le quali ricordiamo anche la Commissione istituita per redigere i decreti attuativi relativi alla riforma dei giochi contenuta all’articolo 15 della Delega.

“Per questo – spiega il viceministro – è stata una esigenza immediatamente avvertita — con la conclusione dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge — quella di non frapporre indugi all ‘avvio dei lavori di acquisizione di un ampio ventaglio di proposte normative utili per la successiva predisposizione di proposte di decreti legislativi delegati destinati ai differenti vagli nel corso del percorso formativo dei futuri provvedimenti attuativi della legge di delega.

Ciò spiega l’adozione lo stesso 4 agosto 2023 del mio decreto ministeriale n. 99/2023 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti, a queste ultime spettando il compito preliminare della formulazione delle prime proposte normative correlate ai diversi principi e criteri direttivi della legge delega.

Si spiega altresì l’avvertita esigenza di fissare alle Commissioni di esperti la data — non modificabile — del prossimo 20 settembre come scadenza per l’inoltro da parte vostra, a me, delle proposte elaborate dai diversi gruppi di lavoro. Ciò mi consentirà entro la fine del mese di settembre di offrire al Ministro dell’economia e delle finanze un quadro complessivo delle possibili proposte di attuazione delle delega fiscale.

Un quadro dal quale si potrà evincere tra l’altro quali parti dell’attuazione della delega potranno risultare ragionevolmente neutre dal punto di vista finanziario, quali potranno piuttosto generare introiti finanziari e quali, infine, necessiteranno di un’apposita copertura finanziaria.

Questo aspetto valutativo è estremamente importante, alla luce di quanto disposto dall’articolo 22 della legge n. 111 del 2023. E non solo nell’ambito delle scelte di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’approssimarsi invero del momento di predisposizione della NADEF e dell’avvio della prossima sessione di bilancio costituiscono momento essenziale per la verifica delle misure finanziarie disponibili al fine di una razionale scansione temporale dei possibili diversi momenti attuativi della delega fiscale.

Da tutto ciò, dunque, l’importanza di un sollecito lavoro di acquisizione di quante più utili proposte idonee all’attuazione della delega fiscale, nello spirito peraltro di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 111 del 2023”.

Il viceministro ha quindi deciso di allargare a nuove professionalità i tavoli tecnici istituiti.

PressGiochi