Definiti i primi corsi della OIES Academy pensati per far compiere “il salto” a Team Esports e Brand

L’OIES Academy, promossa congiuntamente dall’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore, e MasterSport Institute, tra i principali enti di alta formazione nel mercato sportivo e primo soggetto a proporre un master universitario dedicato al mondo degli Esports, è pronta a diffondere competenza attraverso i primi due corsi del suo ricco programma: “Teams-UP” e “Brands-UPdate”, rispettivamente rivolti ai dirigenti dei Team Esports interessati ad accrescere le proprie competenze manageriali e ai dipendenti d’azienda che intendono acquisire nuovo know-how in un settore ad elevata specificità. Il lancio contemporaneo è voluto per far fare “il salto” ad entrambi i target, così da accorciare il gap di competenze e professionalità che oggi si registra tra domanda e offerta.

Nel ciclo di 5 workshop intitolato “Teams-UP” si affronteranno temi come il marketing, le media relations, la comunicazione digital, il foundraising e la creazione di eventi; mentre nei 4 workshop di “Brands-UPdate”, una volta studiata l’analisi di scenario, si scopriranno modelli di conversione degli investimenti, la piattaforma Twitch e le opportunità di business legate agli eventi. Entrambi i cicli didattici si distingueranno per sintesi, alto pragmatismo e facilità di accesso e saranno aperti sia ai membri associati che ai privati esterni all’Osservatorio.

Si allegano i programmi completi di entrambi i corsi, cui è già possibile prenotarsi scrivendo al seguente indirizzo: oiesports@sportdigitalhouse.it.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi