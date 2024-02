Decreto giochi online: da FdI la proposta di inserire il bando di gara del lotto

“Occorre valutare l’opportunità di integrare lo schema di decreto in esame (sul gioco a distanza, ndr) con disposizioni finalizzate all’indizione della gara per l’assegnazione della concessione per la gestione del

E’ la proposta che arriva dal relatore del provvedimento all’esame delle Commissioni finanze del Parlamento, il senatore Guido Quintino Liris di Fratelli d’Italia durante le audizioni che si sono tenute in questi giorni, come riporta Il Sole 24 ore.

La gara per la gestione della concessione Lotto, in scadenza il 30 novembre 2025, potrebbe essere inserita nel decreto legislativo sul riordino dei giochi online. La gara, che dovrà riguardare sia il canale fisico che quello a distanza, secondo Liris metterebbe fine al meccanismo delle proroghe e garantirebbe benefici in termini di gettito erariale.

Come spiega il presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia (Lega), “E’ il momento di chiudere la stagione delle proroghe, la riforma fiscale rappresenta l’occasione per mettere tutti gli operatori nelle stesse condizioni di potersi confrontare sul mercato con le stesse regole. Il Governo ha tutto l’interesse ad avere un settore concorrenziale e sicuro al suo interno. Sarebbe opportuno procedere con il riordino del gioco online parallelamente al riordino del gioco terrestre”.

La gara per il Lotto porterebbe un gettito complessivo, da ripartire in due anni, di oltre un miliardo di euro composto da una base d’asta superiore agli 870 milioni e da un taglio dell’aggio riconosciuto al concessionario del 6% sulla raccolta (ipotesi riduzione tra 4 e 5 punti).

