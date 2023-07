Decreto dignità. Croatti (M5S) ad Agcom: “Siti di news sullo sport sono vergognosi escamotage per aggirare il divieto di pubblicità all’azzardo”

“I nomi di alcuni siti che riempiono i nostri stadi, i palazzetti e appaiono anche in televisione durante eventi sportivi, che cosa pubblicizzano? Sono innocui portali di news e di

“I nomi di alcuni siti che riempiono i nostri stadi, i palazzetti e appaiono anche in televisione durante eventi sportivi, che cosa pubblicizzano?

Sono innocui portali di news e di info sullo sport?

No, evidentemente. Sono vergognosi escamotage per aggirare una ottima legge che questo Paese si è dato per combattere il disturbo da gioco d’azzardo.

Attraverso il decreto dignità del governo Conte, abbiamo approvato una serie di disposizioni di contrasto del fenomeno dell’azzardopatia. Una piaga che colpisce e distrugge migliaia di famiglie creando danni sociali enormi.

Quella contro l’azzardo è stata una delle battaglie più importanti della scorsa legislatura e ora, con questo nuovo governo, l’impressione forte è che l’atteggiamento sia molto cambiato e i risultati raggiunti possano essere cancellati, gli sforzi vanificati.

Nel mio intervento ho rivolto un appello all’AGCOM affinché verifichi questa situazione e annunciato la mia intenzione di presentare un emendamento al primo provvedimento utile per sistemare questa falla normativa in cui si sono insinuate le lobby dell’azzardo”.

Così il senatore del M5S Marco Croatti in Aula al Senato durante la discussione del decreto Alluvioni che introduce una nuova estrazione settimanale per lotto e superenalotto per finanziare la ricostruzione delle regioni colpite.

PressGiochi