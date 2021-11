De Raho (Procura antimafia): “Le mafie oscurano i capitali illeciti tramite il gioco”

“Nel caso del gioco online, le indagini hanno mostrato come l’offerta illegale si insinua, attraverso una rete di società costituite all’estero, con piattaforme per la raccolta delle scommesse, con punti

“Nel caso del gioco online, le indagini hanno mostrato come l’offerta illegale si insinua, attraverso una rete di società costituite all’estero, con piattaforme per la raccolta delle scommesse, con punti di raccolta anche nel nostro paese che rappresentano il tramite per portare la scommessa verso l’estero, questo fa parte del mercato libero europeo che si espone ad una serie di problematiche soprattutto dal punto di vista del controllo. Le mafie hanno la necessità di occultare costantemente una liquidità enorme”.

Come afferma il Procuratore nazionale Antimafia, Cafiera De Raho, in occasione della presentazione del ‘Rapporto Lottomatica-Censis sul Gioco Legale’ in Italia questa mattina a Roma.

“Chi controlla nel punto di raccolta della scommessa che la somma puntata corrisponde alla puntata e non rappresenta uno strumento per riciclare?” domanda il Procuratore. “Domande che ci poniamo nel corso delle nostre indagini. La raccolta delle scommesse nei casi indagati rappresentava una forma per occultare il denaro proveniente dalle altre attività criminali come il traffico di sostanze stupefacenti. In una di queste indagini sono stati sequestrati 1500 punti di raccolta, un numero enorme. Sequestrati valori per 2 miliardi di euro, cifre enormi indicative dell’investimento delle mafie in questo settore. Evidenzia che il giro d’affari è talmente ingente da legittimare questi sforzi”.

