Danimarca. Bloccati 55 siti illegali di gioco d’azzardo

L’autorità danese per il gioco d’azzardo Spillemyndigheden ha ottenuto l’approvazione dal tribunale per bloccare 55 siti Web che operavano nel paese senza licenza. Spillemyndigheden ha inizialmente ordinato ai siti web in questione di interrompere le operazioni, ma dopo che non lo hanno fatto, il regolatore ha portato il caso in tribunale.

Durante l’udienza del 2 marzo, Spillemyndigheden è stata in grado di dimostrare che tutti i siti web offrivano giochi in Danimarca senza licenza e pertanto, violavano le normative nazionali. La corte ha confermato la decisione del regolatore e Spillemyndigheden ha ora avviato il processo di blocco dei siti web.

“Uno dei nostri compiti più importanti è proteggere i giocatori dal gioco d’azzardo illegale, allo stesso tempo, dobbiamo garantire che i fornitori autorizzati a offrire giochi in Danimarca possano gestire la loro attività in condizioni adeguate. Il numero record mostra chiaramente che è necessario uno sforzo mirato e pertanto manterremo maggiore attenzione in futuro” ha spiegato Anders Dorph, direttore di Spillemyndigheden.

PressGiochi