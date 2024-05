Allwyn annuncia nuovo prestito da 450 mln di dollari

Allwyn International, uno dei principali operatori multinazionali di lotterie, ha annunciato oggi la sindacazione con successo di un nuovo prestito a termine di tipo B di sette anni da 450 milioni di dollari. Il mutuatario di questo prestito sarà Allwyn Entertainment Financing (US) LLC, sotto un nuovo accordo di struttura senior.

I proventi della nuova linea di credito saranno utilizzati per riscattare i titoli a tasso variabile senior garantiti da 400 milioni di euro con scadenza nel 2028, emessi da Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc, e per scopi aziendali generali. Questa mossa strategica mira a ottimizzare la struttura del debito dell’azienda, estendendo il profilo di scadenza e riducendo il costo complessivo dei fondi.

Kenneth Morton, direttore finanziario di Allwyn, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’operazione: “Sono molto soddisfatto del forte livello di supporto per la nostra operazione di debutto nel mercato dei prestiti istituzionali a termine in USD. Questa fa seguito alla nostra prima emissione di obbligazioni in USD nel 2023 e diversifica ulteriormente il nostro accesso al capitale, oltre ad estendere il nostro profilo di scadenza e ottimizzare il nostro costo dei fondi.

La transazione è un’ulteriore testimonianza della forza del credito Allwyn – come dimostrato dalla nostra continua e forte performance finanziaria – e dalla nostra coerente realizzazione delle nostre strategie di crescita organica e inorganica.”

Con questa operazione, Allwyn conferma la sua posizione di forza nel mercato finanziario internazionale, dimostrando la fiducia degli investitori nella solidità della sua struttura finanziaria e nella sua capacità di crescita sostenibile. La diversificazione delle fonti di finanziamento e l’ottimizzazione dei costi di capitale sono elementi chiave per sostenere le future iniziative di espansione dell’azienda, sia a livello organico che attraverso acquisizioni strategiche.

L’annuncio di oggi segna un ulteriore passo avanti nella strategia di Allwyn di consolidare la sua posizione come leader globale nel settore delle lotterie, garantendo al contempo un solido ritorno per gli investitori e continuando a fornire esperienze di intrattenimento di alta qualità ai suoi clienti in tutto il mondo.

PressGiochi