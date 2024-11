D’angeli: “Individuare misure di prevenzione diverse rispetto a quelle da sempre sul tavolo dei regolatori”

“I giovani sono già molto abituati a consumare online e assistiamo sicuramente ad una evoluzione della domanda. Dobbiamo fare i conti con questo e prendere gli aspetti positivo. Nell’indagine SWG emerge che solo l’8% è un giocatore esclusivo, quindi questo ci suggerisce quanto è importante che le misure di prevenzione riguardino tutti i tipi di giochi visto che i giocatori spaziano tra l’offerta di diversi prodotti. L’uso della tecnologia inoltre deve essere un elemento per sviluppare nuovi elementi di protezione basati su maggior consapevolezza nel gioco e per individuare come meglio influenzare la percezione dei giocatori per fare in modo che possano acquisire consapevolezza. Individuare misure di prevenzione diverse rispetto a quelle da sempre sul tavolo dei regolatori”.

Lo ha dichiarato la dr.ssa Laura D’Angeli intervenendo all’evento Giocare da grandi tenuto oggi a Roma e organizzato da Formiche con il sostegno di IGT e SWG.

