Dal gioco online al flipper sportivo: a Enada Primavera tutto il mondo del gaming

Dal 12 al 14 marzo in Fiera a Rimini tre giornate di networking, tornei e convegni di aggiornamento sull’industry del gaming e dell’amusement

Si avvicina la 36ª edizione di Enada Primavera, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group e promossa da SAPAR che dal 12 al 14 marzo 2024 vedrà protagonista il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco.

In contemporanea si svolgerà anche la 6ª edizione di RAS – Rimini Amusement Show, expo dedicato all’intrattenimento senza vincite in denaro, componendo così all’interno del quartiere fieristico di IEG un marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intero settore.

Enada Primavera sarà nuovamente un appuntamento unico di settore nel panorama fieristico per sviluppare networking con contatti internazionali altamente profilati e occasioni di business tra operatori professionali e aziende, italiane ed estere, leader nella produzione di supporti fisici, tecnologie, ricambi e servizi per il gioco land-based, dei brand e delle soluzioni per l’online betting e gaming.

Un’agenda di tre giorni tra normative, tornei e startup

Con un programma su tre giornate, Enada Primavera conferma la propria capacità di anticipare e promuovere le novità di un’industry in evoluzione e votata costantemente all’innovazione tecnologica e digitale in funzione dell’esperienza dell’utente.

Al pubblico di addetti ai lavori sarà proposta infatti un’agenda di appuntamenti, workshop, talk e approfondimenti sullo stato dell’arte del settore: dalle normative alle nuove frontiere digitali, dai ruoli del gaming nelle economie d’impresa alle evoluzioni del metaverso, grazie al contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni legate o correlate al settore.

Nel pomeriggio del primo giorno – dopo il consueto convegno inaugurale organizzato da SAPAR – all’interno della Vision Arena si punteranno i riflettori sul nuovo bando relativo al gioco online, alle conseguenti sfide per le aziende del settore e alle possibili criticità legate all’ultimo decreto del governo in tema di gioco pubblico.

Sul tema si tornerà anche approfonditamente nella mattinata della seconda giornata in calendario all’interno del talk “Gioco online: il “non” riordino. Criticità e rischi dell’ultimo decreto del governo in tema di gioco pubblico” con l’intervento di Barbara Beltrami (Country Manager Italy Kindred Group), Salvo Vullo (Founder Kogem), Giovanni Carboni (Managing Director EGLA – European Gambling Lawyers & Advisors), Stefano Sbordoni, Studio Legale Sbordoni & Partners) e Riccardo Sozzi (Streetweb).

Nel pomeriggio spazio invece al connubio tra gioco e sport nell’ambito del convegno “L’impatto del betting sul futuro dell’industria dello Sport” moderato dal giornalista e docente Marcel Vulpis e con le voci di Barbara Beltrami (Country Manager Italy Kindred Group), Giovanni Palazzi, Presidente StageUp, del direttore marketing di Infront Italy Stefano Deantoni, (che interverrà da remoto) e di Christoph Winterling, direttore commerciale e marketing Bologna FC.

Tra i temi toccati dai relatori, l’importanza della presenza degli operatori del gioco legale per arginare quello irregolare, i numeri sul mercato delle sponsorizzazioni sportive e il peso strategico del mercato del betting per lo sviluppo del mercato sport.

Enada Primavera 2024 sarà arricchita anche dalla 3ª edizione del torneo JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games, organizzato in collaborazione con IFPA Italia e valido per il ranking mondiale del WPPR (World pinball player rankings).

Il torneo, che andrà avanti nel corso delle tre giornate in agenda, sarà l’occasione per i giocatori di misurarsi sulle versioni più ricercate dei flipper di Jersey Jack Pinball, con la possibilità di vincere premi e guadagnare punti preziosi validi per il ranking.

Enada Primavera porrà inoltre l’accento sulle nuove frontiere del settore anche grazie all’Innovation District, il nuovo progetto organizzato con la main partnership di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’area novità dell’edizione 2024 accoglierà startup e giovani realtà imprenditoriali con l’obiettivo di creare nuove occasioni di business per i protagonisti dell’industria del gaming grazie a tecnologie, servizi e soluzioni ad alto tasso di innovazione.

Sarà in quest’ambito che, nel corso della prima giornata in programma, verranno assegnati premi alle migliori innovazioni presentate in fiera e alla migliore startup presente.

PressGiochi