Crotone: scoperti in una sala giochi 16 apparecchi da gioco illegali

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, anche a seguito dell’intensificazione del controllo economico del territorio volto a contrastare ogni forma di illegalità, i Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno operato una serie di interventi con la finalità di intercettare ed eliminare dal mercato merci e/o prodotti che possono risultare pericolosi per la salute dei consumatori o contraffatti.

I Baschi Verdi del Gruppo di Crotone, infatti, all’esito di una mirata attività di analisi operativa, hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali dislocati sul territorio del capoluogo pitagorico e della provincia. Nel corso di tali attività sono stati sottoposti a sequestro complessivamente oltre 390.000 prodotti di varia natura non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi immessi in commercio.

Un ultimo intervento eseguito presso una sala giochi, volto alla verifica del regolare adempimento delle disposizioni in materia di giochi e scommesse, ha permesso di constatare la presenza di 16 apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche, prive di qualsivoglia titolo autorizzativo e non collegate alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che per tali violazioni comminerà sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro per apparecchio, unitamente alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale da 30 a 60 giorni.

Gli interventi delle Fiamme Gialle crotonesi si collocano in una più ampia e sistematica attività di presidio dell’ordine e sicurezza pubblica, cui la Guardia di Finanza concorre mediante il diuturno assolvimento di servizi di pattugliamento e controllo economico del territorio anche in prossimità delle imminenti festività natalizie.

PressGiochi