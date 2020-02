Corte Costituzionale. Udienza proroga Bingo. Avv. Tariciotti a PressGiochi: “Incremento del canone incide su un settore in crisi””

“Il relatore sembrava aver colto perfettamente i punti salienti della questione e si è insistito sull’intrinseca irragionevolezza dell’incremento del canone disposto da ADM non solo alla luce dei dati forniti nel giudizio di merito al Tar ma anche alla luce dei più recenti dati del biennio 2017-18 pubblicati dall’Agenzia che confermano che la misura incide su un settore già in crisi“.

Lo ha dichiarato a PressGiochi l’avv. Matilde Tariciotti dello Studio legale GTEA in merito all’udienza di questa mattina alla Corte Costituzionale e relativa alla proroga delle concessioni in essere per il Bingo.

Proroga che va avanti ormai da diversi anni e che costringe gli operatori a vedersi aumentare di anno in anno i costi per poter offrire gioco. Dall’altro lato, lo stato non riesce a bandire le nuove gare a causa dei limiti imposti alle attività dalle leggi regionali e a causa del mancato recepimento dell’intesa conclusa in Conferenza Unificata Stato regioni.

PressGiochi