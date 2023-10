Corsico (MI). Approvato il regolamento per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

Durante il consiglio comunale di ieri a Corsico è stato approvato il regolamento per il constratso del gioco d’azzardo patologico.

“ Il fenomeno della ludopatia spiega il consligliere del M5S Gianluca Vitali – sta assumendo dimensioni preoccupanti: ogni residente a Corsico spende mediamente circa 1.500 euro all’anno in gioco. Per questo con la Commissione Antimafia ci siamo impegnati per proporre un nuovo regolamento per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

Il Regolamento:

individua le procedure per l’apertura di sale slot o l’installazione di macchinette;

vieta l’apertura a meno di 500 m da luoghi sensibili (scuole, chiese, oratori, …);

dà poteri al Sindaco di limitare gli orari di funzionamento;

obbliga i titolari a informare correttamente sui rischi;

individua misure per incentivare la dismissione di macchinette;

individua le sanzioni e regola i controlli.

PressGiochi