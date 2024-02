Cordoglio di Global Starnet per la scomparsa di Lorenzo Musicco, storico presidente della Sapar

Global Starnet limited esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Musicco, storico presidente della SAPAR, ruolo ricoperto per circa 20 anni. Con la sua attività e il suo

Con la sua attività e il suo costante impegno, Lorenzo Musicco è stato un punto di riferimento per tutti gli associati della più importante Associazione nazionale dei gestori di gioco legale e, più in generale, per il comparto degli apparecchi di intrattenimento.

Global Starnet lo ricorda con grande stima per la sua professionalità, l’indiscutibile cordialità e per la disponibilità al confronto sempre onesto e rispettoso.

PressGiochi