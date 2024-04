Coppe Europee: Arsenal – Bayern Monaco infiamma l’Emirates Stadium per l’andata dei quarti di finale di Champions

In Champions League si scontrano Real Madrid e Manchester, con l’1 dei padroni di casa bancato a 2.50. In Europa League, il derby italiano vede la sfida Milan – Roma, con vittoria rossonera attestata a 1.80; l’Atalanta sfida il Liverpool, il favore dei pronostici dalla parte degli inglesi a 1.33.

La Champions League prosegue con i match di andata dei quarti di finale, che iniziano questa sera presso l’Emirates Stadium di Londra, dove l’Arsenal sfiderà il Bayern Monaco. A seguito di una sconfitta per 1-0 in Portogallo e una vittoria in casa, i Gunners di Mikel Arteta hanno guadagnato la qualificazione e, nello stesso tempo, si sono concentrati sul campionato inglese e la Premier League, continuando la lotta al vertice della classifica con Liverpool e Manchester City. La squadra di Thomas Tuchel, invece, ha ottenuto nel turno scorso una vittoria contro la Lazio, cominciando la rimonta, ma è anche reduce da una sconfitta subita sul campo dell’Heidenheim. Per questo match, i bookmakers di Betsson vedono i padroni di casa favoriti: il segno 1 è quotato a 1.68, la X è data a 3.95 e il 2 è bancato decisamente più alto a 4.65. Approfondendo le quote riguardanti le reti, il Goal è quotato a 1.71, mentre il No Goal a 2.02; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono attestati rispettivamente a 1.68 e 2.05. Interessanti anche le statistiche che riguardano i risultati esatti: il pareggio per l’1-1 è bancato a 7.75, l’1-0 è quotato a 8.25, mentre il 2-0 e il 2-1 sono dati a 8.75 e 8.50.

Stasera all’Estadio Santiago Bernabeu, anche la partita tra Real Madrid e Manchester City: i bookies prevedono un match combattuto e quotano la vittoria della squadra di Guardiola a 2.50, quota leggermente più bassa di quella del segno 2 degli uomini di Carlo Ancelotti, che invece è bancata a 2.72. La X è data a 3.40. Il risultato esatto più atteso è il pareggio 1-1, quotato a 6.50; tutti gli altri esiti si attestano superiori a 10.00.

Domani sera, l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund si affronteranno in un testa a testa che vede la squadra di Diego Simeone decisamente favorita a 1.78 rispetto al segno 2 quotato a 4.45 e la X bancata a 3.65. Il Goal è indicato a 1.84, il No Goal a 1.86, mentre l’Under 2,5 e l’Over 2,5 sono rispettivamente dati a 1.81 e 1.90.

Al Parco dei Principi di Parigi si giocherà il match PSG – Barcellona, con il successo dei padroni di casa sulla squadra di Xavi Hernandez con i favori del pronostico, grazie alla vittoria contro la Real Sociedad negli ottavi di finale. I bookies di Betsson attestano il segno 1 a 1.95, il 2 a 3.55 e la X è attestata a 3.75.

Giovedì 11 aprile si terranno i match per l’andata dei quarti di finale di Europa League, e ad aprire la giornata sarà la partita Bayer Leverkusen e West Ham; la squadra di casa, grazie a una scia positiva nelle ultime partite, viene proposta come vittoriosa: il segno 1 è quotato a 1.45, la X a 4.65 e il 2 a 6.40.

Molto combattuto sarà il derby italiano tra Milan e Roma. I rossoneri sperano in questo trofeo, che considerano un obiettivo concreto della stagione, grazie alle vittorie che si sono aggiudicati sia per i playoff sia per gli ottavi; i giallorossi puntano alla terza finale consecutiva, a seguito dei successi contro il Feyenoord e il Brighton. Oggi, i pronostici vedono probabile la vittoria degli uomini di Stefano Pioli: il segno 1 è dato a 1.80, la X a 3.40, mentre il 2 si attesta a 4.75. Risultati esatti più attesi sono l’1-0, bancato a 6.40, e l’1-1, quotato a 6.60.

Ad Anfield il Liverpool si scontrerà con l’Atalanta, la quale, così come i Reds, ha dovuto giocare solo gli ottavi in quanto prima del proprio girone. Gli inglesi arrivano a seguito delle vittorie sullo Sparta Praga; la Dea si è distinta contro lo Sporting Lisbona. Per questo match i bookmakers di Betsson propongono il segno 1 fissato a 1.33, rispetto al 2 quotato alto a 8.00 e la X bancata a 5.60.

Il Benfica è pronta a puntare tutto sull’Europa League in questo match di andata dei quarti di finale, dove si scontrerà contro l’Olympique Marsiglia all’Estadio do Sport Lisboa. I pronostici vedono gli uomini di Roger Schmidt vittoriosi: l’1 è bancato a 1.84 e la X a 3.65; il segno 2 si attesta a 4.10. Andando a vedere i risultati esatti, l’1-1 viene quotato 7.00, mentre l’1-0 e il 2-1 si attestano entrambi a 8.75 e 8.75; tutti gli altri esiti sono quotati sopra il 9.75.

Per i quarti di finale di Conference League, l’Olympiacos vede il favore dei pronostici con l’1 indicato a 2.32, mentre il segno 2 del Fenerbahce viene quotato a 2.85, la X è a 3.35.

Allo Stadion Města Plzně si giocherà Viktoria Plzen – Fiorentina, che vede la Viola decisamente favorita a 2.00, contro il segno 1 degli uomini di Miroslav Koubek indicato a 3.65 e la X a 3.30.

Aston Villa – Lilla vede i padroni di casa vittoriosi a 1.62, contro il 2 segnato più alto, a 4.80. La x viene attestata a 3.90.

A chiudere la programmazione giovedì 11 aprile, il match Club Brugge – Paok: la squadra belga riporta il favore dei bookmakers di Betsson, con l’1 quotato a 1.71, mentre la X è attestata a 3.75 e il 2 è dato a 4.40.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi