Coppe Europee: arrivano le semifinali di ritorno di Champions League

Champions League: stasera PSG – Borussia Dortmund, con l’1 dei padroni di casa quotato a 1.45; il Real Madrid affronta il Bayern Monaco, con la vittoria della squadra di Ancelotti proposta a 1.92. In Europa League, l’Atalanta gioca contro il Marsiglia, la Dea data vittoriosa a 1.74; in Conference League, il Club Brugge da favorito con la Fiorentina, l’1 è bancato a 2.48.

Questa sera si terrà la prima semifinale di ritorno di Champions League che si apre con il big match al Parco dei Principi di Parigi: PSG – Borussia Dortmund. Nella partita di andata, i tedeschi di Edin Terzic si sono imposti per 1-0 sugli uomini di Luis Enrique, che si sono laureati campioni di Francia. La squadra ospite, ha portato a casa una vittoria 5-1 con l’Augusta in Bundesliga, confermandosi al quinto posto con 60 punti e assicurandosi un posto in Champions League anche per la prossima stagione. Per questa sera, i bookmakers di Betsson vedono i francesi vittoriosi: il segno 1 è quotato a 1.45, la X è data a 4.85 e il 2 è bancato più alto a 6.40. Per quel che riguarda le reti, il Goal è attestato a 1.60, mentre il No Goal è più elevato a 2.20; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono quotati rispettivamente a 1.43 e 2.62. Interessanti anche i risultati esatti: il 2-1 è dato a 8.50, il 2-0 è bancato a 8.75, mentre l’1-0 si attesta a 9.75; tutti gli altri esiti superano l’11.50.

Mercoledì 8 maggio alle 21:00 si svolgerà invece la partita tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. I blancos sono campioni di Spagna e per questo match, i pronostici propongono la squadra di Ancelotti vincente: il segno 1 viene quotato a 1.92, decisamente più basso rispetto al segno 2 degli uomini di Thomas Tuchel e alla X, che sono bancati entrambi a 3.75. Il Goal è atteso a 1.52, il No Goal a 2.37, mentre l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono quotati a 1.55 e a 2.30 rispettivamente. Il risultato esatto più atteso è il pareggio 1-1, dato a 7.50, seguito dal 2-1 attestato a 9.00; tutti gli altri esiti vengono dati superiori a 10.50.

Giovedì 9 maggio andranno in scena i due big match di ritorno delle semifinali di Europa League, che vedranno protagoniste due squadre italiane: Atalanta – Marsiglia e Roma – Bayer Leverkusen. Il Gewiss Stadium di Bergamo sarà teatro dello scontro tra la Dea e gli uomini di Jean-Louis Gasset; per la partita, i pronostici propongono la vittoria dei padroni di casa a 1.74; la X è data a 3.80, mentre il segno 2 dei francesi è quotato alto a 4.55. Relativamente alle reti, il Goal è fissato a 1.75, il No Goal a 1.97; l’Under 2,5 è bancato a 1.95, mentre l’Over 2,5 è quotato a 1.76. I risultati esatti più attesi sono l’1-1, bancato a 7.25, e l’1-0 proposto a 7.75; seguono il 2-0 e il 2-1 dati entrambi a 8.75.

Favorito anche il Bayer Leverkusen che affronterà la Roma con segno 1 bancato decisamente più basso a 1.51, contro la vittoria degli uomini di De Rossi quotata a 6.15. La X è quotata a 4.30. Per questo match, il Goal è dato a 1.80, mentre il No Goal a 1.91; l’Over 2,5 si attesta a 1.67 e l’Under 2,5 a 2.08. Prendendo in esame le quote dei risultati esatti, gli esiti più attesi per questa partita sono l’1-0 e il 2-0, dati entrambi a 7.75, seguiti dal 2-1, bancato a 8.50, e dall’1-1, quotato a 8.25.

Per quel che riguarda la Conference League, mercoledì 8 il Club Brugge giocherà contro la Fiorentina, da favorito rispetto ai gigliati: l’1 infatti è bancato a 2.48, leggermente inferiore a una possibile vittoria della Viola, data a 2.70. La X è quotata a 3.25.

Giovedì 9 maggio alle 21.00, si terrà anche Olympiacos – Aston Villa; i bookies di Betsson prevedono la squadra ospite nettamente in vantaggio: il segno 2 viene dato a 1.94, la X a 3.70; mentre l’1 degli uomini di Mendilibar è quotato a 3.40.

PressGiochi