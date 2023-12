Coppa Italia. Lazio in discesa con il Genoa Castellanos prende la mira: primo marcatore a 5,00 su Sisal.it

Da un rossoblù a un altro. Dal campionato alla Coppa Italia. La Lazio è la prima big a scendere in campo nella competizione nazionale e, dopo aver sconfitto il Cagliari in Serie A, punta a fare lo stesso contro il Genoa negli ottavi di finale della manifestazione. Le due formazioni si sfidano, in Coppa Italia, per l’ottava volta con un bilancio tutto di marca biancoceleste: quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, nel 1937, nella stagione in cui il Grifone vinse la sua unica coppa. Gli esperti Sisal vedono la Lazio favoritissima a 1,75 contro il 4,75 del Genoa mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Stessa quota per la gara che arriva ai supplementari mentre una sfida decisa ai rigori si gioca a 6,50. Gara delicata, più Under, a 1,75, che Over, 1,95, con il risultato esatto di 1-0 che è offerto a 6,25 per i ragazzi di Sarri mentre il blitz degli ospiti come in campionato, e con lo stesso punteggio, pagherebbe 12 volte la posta.

Maurizio Sarri potrebbe effettuare qualche cambio di formazione per far rifiatare i titolarissimi. Ci potrebbe essere ballottaggio fino all’ultimo tra il capitano Ciro Immobile, in gol a 2,50, e il Taty Castellanos con l’argentino che parte leggermente avanti. L’ex bomber del Girona protagonista come primo marcatore è in quota a 5,00. Non vuole fermarsi neanche Pedro nuovamente a segno, dopo la perla contro il Cagliari, a 4,00 mentre si sale fino a 4,50 per la rete di Kamada, pronto a giocarsi al meglio una chance importante. Il Genoa spera che Mateo Retegui possa ripetere l’impresa in campionato: un altro gol nel primo tempo si gioca a 6,75. Gilardino saprà solo all’ultimo se potrà contare o meno su Gudmunsson: così si candidano a protagonisti sia Junior Messias, a 6,00, che Ruslan Malinovskyj: un gol o un assist del nazionale ucraino è dato a 4,25.

PressGiochi