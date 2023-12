Coppa Italia. La Fiorentina vede i quarti

Finalista della passata edizione, la Fiorentina torna a calcare il palco della Coppa Italia e, agli ottavi di finale, trova il Parma capolista della Serie B. La viola è reduce da una settimana positiva, ha superato la fase a gironi della Conference League ed è tornata al successo in campionato con la Salernitana, per gli esperti di Sisal la squadra di Italiano parte favorita anche in questo match: il successo dei padroni di casa è infatti proposto a 1,47, si sale a 6,50 per il blitz al Franchi degli emiliani, il pareggio vale 4,50. L’eliminazione diretta fa sì che, in caso di parità nei 90 minuti, la sfida si prolunghi ai supplementari, opzione a 4,50, o persino ai calci di rigore, ipotesi più lontana, a 8,75. La Fiorentina è nettamente avanti anche nelle quote per il passaggio ai quarti della competizione, a 1,20 contro il 4,15 dei ducali.

Il tecnico Italiano dovrebbe optare per un parziale turnover, in avanti dovrebbe tornare titolare Nzola, autore finora di 2 reti con la maglia viola: il gol dell’angolano è a 2,50, a 5,50 l’ipotesi che sia lui ad aprire le marcature. Alle sue spalle dovrebbe agire Barak, offerto marcatore a 3,50. Dall’altra parte, Pecchia dovrebbe schierare tutti i titolari, l’unico riferimento offensivo sarà Benedyczak, la cui rete è data a 4,00. A risultare decisivo potrebbe essere però un non titolare, l’opzione gol dalla panchina nel match è infatti a 2,25. La squadra che andrà in vantaggio per prima, con tutta probabilità, sarà quella vincente: l’idea Ribaltone è infatti a 7,50. La Fiorentina è arrivata in finale nella scorsa edizione della Coppa Italia, vinta poi dall’Inter: la squadra toscana, al momento, non parte tra le prime favorite per il successo finale, l’eventualità di una vittoria nella competizione è infatti a 16,00.

PressGiochi