Coppa Italia – Juve, semifinale a un passo ma il Frosinone vuole sognare ancora: qualificazione a 5,00 su Sisal.it

Quattordici trionfi, record, e 35 semifinali conquistate. La Coppa Italia è, in pratica, il salotto di casa della Juventus. Soprattutto negli ultimi nove anni, i bianconeri hanno dominato la competizione: dal 2015, infatti, la formazione di Allegri ha conquistato 5 volte il trofeo, raggiunto due volte la finale mentre solo nel 2019, ultima volta che non ha centrato le semifinali, e lo scorso anno non si è giocata la coppa a Roma. Insomma la Juventus, domani sera, parte favoritissima contro la Cenerentola Frosinone, per la prima volta tra le migliori otto della Coppa Italia dopo aver travolto il Napoli nel turno precedente. Numeri inequivocabili che fanno pendere la bilancia dalla parte juventina: gli esperti Sisal vedono Vlahovic e compagni favoriti a 1,38 contro l’8,00 dei ciociari mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Medesima quota per la gara che va ai supplementari mentre una soluzione ai rigori, come avvenuto tra Fiorentina e Bologna, è offerta al doppio, 9,50. Forbice ampissima anche per il passaggio turno: 1,16 per la Juventus, 5,00 per il Frosinone che però non vuole smettere di sognare. Il No Goal, a 1,65, si fa preferire al Goal, dato a 2,10. La legge del corto muso potrebbe essere ancora decisiva: il risultato esatto di 1-0 si gioca a 7,25 per la Juventus mentre pagherebbe 21 volte la posta quello a favore del Frosinone. Allegri e Di Francesco potrebbero effettuare qualche cambio e tenersi buoni i pezzi forti per farli entrare a gara in corso: ecco che un goal dalla panchina, a 2,75, diventa opzione concreta. Attenzione poi alle deviazioni in area visto che un autogoal è offerto a 9,00.

Kenan Yıldız ha un dolce ricordo della sfida con il Frosinone in campionato: prima da titolare con la maglia della Juventus e prima rete in Serie A. Il giovane turco punta a ripetersi, un’altra marcatura è data a 3,00. Cerca una gioia anche Arkadiusz Milik, in una annata finora avara di soddisfazioni: la rete di testa del polacco, specialità della casa, si gioca a 9,00. Il Frosinone si affida ai grandi ex: un gol di Kaio Jorge è offerto a 6,00 mentre una rete o un assist di Matías Soulé è in quota a 4,25.

PressGiochi