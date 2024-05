Convegno AGSI-CNI: Costruiamo insieme le regole del gioco legale – Modello Campania

L’Associazione Gestori Scommesse Italia (AGSI), in collaborazione con il CNI, ha promosso un convegno sul tema “Costruiamo Insieme le Regole del Gioco Legale – Gioco Fisico Modello Campania”. L’evento si terrà il 30 maggio alle ore 10:30 presso l’Hotel Majestic (sala Carducci), situato in Largo Vasto a Chiaia 68, Napoli.

Il convegno vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui:

On. Mario Casillo

Ettore Cinque, Assessore al Bilancio della Regione Campania

Peppe Bruscolotti, Capitano Storico del Calcio Napoli del Primo Scudetto

Aniello Baselice, Presidente Osservatorio Regionale DGA

Massimo Cilenti, Presidente Commissione Politiche Sociali del Comune di Napoli

Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del Comune di Napoli

Giuseppe Cirillo, Vice Sindaco della Città Metropolitana

Geronimo Cardia, Presidente ACADI

Antonella Ciaramella, Relatrice della Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2020

Gianmaria Chiodo, Presidente CNI – Confederazione Noleggiatori Italiani

La manifestazione sarà presieduta da Pasquale Chiacchio, Presidente AGSI, moderata dal giornalista Mimmo Falco.

Il convegno servirà per fare il punto sull’attuale situazione del comparto del gioco legale, con proposte per costruire, insieme alle istituzioni, le regole del gioco legale fisico e discutere delle sue prospettive future. Saranno affrontati i riflessi sociali, economici, imprenditoriali e occupazionali del settore. Questo evento, unico nel suo genere, sarà anche un’opportunità per valutare gli effetti della Legge Regionale della Campania, considerata da molti la migliore in Italia.

PressGiochi