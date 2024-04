Continua la corsa verso la Coppa Italia: cominciano le semifinali

Questa sera la Coppa Italia riprende la sua corsa, con le semifinali di andata dell’edizione 2023/2024. Il primo incontro, che si terrà all’Allianz Stadium di Torino, vedrà la sfida tra la Juventus e la Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri arriva a questa fase delle semifinali dopo aver conseguito due vittorie in casa: una schiacciante vittoria per 6-1 nel match degli ottavi di finale contro la Salernitana, seguita da un netto 4-0 nei quarti di finale contro il Frosinone. Dall’altra parte, gli uomini di Igor Tudor hanno conquistato il loro posto sotto la guida di Sarri, vincendo contro il Genoa negli ottavi e superando la Roma nei quarti di finale. Per questa partita, i bookmakers di Betsson vedono favorita la squadra di casa, con il segno 1 a 1.80, la X a 3.30 e il 2 a 5.00. In quanto a reti segnate, il Goal è quotato a 2.23, il No Goal è fissato decisamente più basso a 1.58; l’esito previsto è l’Under 2,5, offerto a 1.51, mentre la quota dell’Over 2,5 è attestata a 2.40. L’1-0 è il risultato esatto più atteso, bancato a 5.40, seguito dall’1-1 quotato a 6.60; lo 0-0 e il 2-0 invece sono entrambi dati a 7.75.

Domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si scontreranno Fiorentina e Atalanta. La squadra di Italiano ha affrontato una dura battaglia per guadagnarsi un posto nelle semifinali di Coppa Italia, risolvendo entrambe le sfide ai calci di rigore contro il Parma e il Bologna. Dall’altra parte, la Dea ha ottenuto due vittorie relativamente agevoli: una in casa, battendo il Sassuolo per 3-1, e un’altra nei quarti di finale contro il Milan, vincendo 2-1 al Giuseppe Meazza. I bookies di Betsson propongono un match molto combattuto: la vittoria della Viola viene data con l`1 a 2.60 e il 2 della squadra di Gasperini in leggerissimo svantaggio a 2.62. La X è bancata a 3.40. Per questo match, il Goal è dato a 1.65, il No Goal è quotato di poco più alto a 2.10. Il risultato esatto più atteso è l’1-1 bancato a 6.50, mentre gli altri esiti si attestano sopra all’9.75.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi