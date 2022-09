Commissione gioco: domani 13 settembre prevista l’approvazione della relazione finale

Si terrà domani 13 settembre alle ore 11,45 l’esame della proposta di relazione conclusiva dell’attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. Per

Si terrà domani 13 settembre alle ore 11,45 l’esame della proposta di relazione conclusiva dell’attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.

Per quanto concerne il gioco illegale, la relazione affronta i temi del riciclaggio, del match fixing, dell’usura, senza trascurare gli importanti strumenti di contrasto che hanno portato ad ottimi risultati, come evidenziato dalle audizioni: la cooperazione interforze, l’incrocio delle informazioni e le segnalazioni per operazioni sospette hanno infatti permesso di scoprire le reti criminali che ruotano intorno al gioco illegale.

Si è quindi approfondito il tema delle dinamiche del mercato dei giochi, con particolare riguardo alle problematiche sottese all’economia del gioco e all’incidenza della regolazione sui flussi macroeconomici, anche effettuando analisi comparate con i principali Paesi europei.

È stato inoltre affrontato il tema della dipendenza dal gioco d’azzardo.

Un settore molto importante di indagine della Commissione è stato rappresentato dall’analisi della eterogeneità e dei contrasti della normativa statale in rapporto alla disciplina comunitaria ed alle disposizioni delle Regioni e dei Comuni italiani, con particolare riferimento all’accordo in Conferenza unificata del 7 settembre 2017

In questa prospettiva la relazione opera una ricognizione della normativa statale e regionale e delle autonomie locali sul gioco, anche con riferimento al tema delle concessioni e delle scadenze delle medesime. Infine, la relazione dà conto del gaming on line, che coinvolge soprattutto i minori, tematica in relazione alla quale ci si è giovati della ricognizione dell’Istat.

Bozza della Relazione finale della Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

