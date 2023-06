Codere: rinviato il piano di finanziamento da 100 mln di euro

Il consiglio di amministrazione di Gruppo Codere ha informato gli investitori che i suoi piani per avviare ulteriori finanziamenti di liquidità per 100 milioni di euro sono stati temporaneamente rinviati.

Il consiglio di amministrazione di Gruppo Codere ha informato gli investitori che i suoi piani per avviare ulteriori finanziamenti di liquidità per 100 milioni di euro sono stati temporaneamente rinviati.

La decisione è stata approvata dagli obbligazionisti di Codere, che ad aprile hanno consentito alla corporate governance di perseguire nuove opzioni di finanziamento alla ricerca di 100 milioni di euro per aiutare le unità di Codere a superare le pressioni finanziarie dovute all’aumento dei costi operativi.

Di conseguenza, l’operazione di finanziamento della liquidità verrà spostata alla seconda metà dell’anno.

Pubblicando i risultati del primo trimestre la scorsa settimana, il gruppo di gioco d’azzardo spagnolo e latinoamericano ha registrato un aumento dei ricavi su base annua del 19% a 350 milioni di euro (primo trimestre 2022: 283 milioni di euro), con un EBITDA rettificato in aumento del 20% a 65 milioni di euro (52 milioni di euro). e un margine del 19%, 1% in più rispetto all’anno precedente. I costi di finanziamento della liquidità di 100 milioni di euro saranno incorporati come parte del piano di ripresa aziendale 2023-2027 di Codere, in cui la corporate governance si è impegnata a riportare tutte le unità alla performance di profitto pre-pandemia entro il 2025.

L’amministratore delegato ad interim Emilio Zaffignani ha ribadito che Codere non ha intenzione di cedere nessuna delle sue unità sudamericane, nonostante le pressioni finanziarie. Zaffignani ha affermato, “con il nostro pieno impegno a mantenere il portafoglio in gestione, in particolare con le operazioni in Argentina, Messico e Spagna, senza alcun mandato esplicito per la realizzazione della rete di asset”.