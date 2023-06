Codere Online accoglie nel proprio staff l’ex capo marketing di 888 Michal Elimelech

Codere Online sta rafforzando il suo team con la nomina dell’ex responsabile del marketing statunitense di 888 Holdings Michal Elimelech nel suo consiglio di amministrazione.

Elimelech sostituisce Oscar Iglesias, uno dei quattro amministratori nominati dalla holding del gruppo Codere Newco, anche se Iglesias continuerà nel suo ruolo di Chief Financial Officer di Codere Online.

Elimelech è un’esperta dirigente del settore dei giochi che ha trascorso 15 anni con 888 Holdings, terminando il suo periodo come responsabile del marketing negli Stati Uniti con la responsabilità delle attività di acquisizione e fidelizzazione dei clienti durante l’espansione dell’operatore negli Stati Uniti.

Il presidente di Codere Online, Patrick Ramsey, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Michal nel nostro consiglio. La sua esperienza nel marketing digitale e nell’espansione delle attività in nuovi mercati è perfetta per Codere Online mentre continua a perseguire i suoi piani di crescita in Spagna e America Latina”.

Elimelech ha pubblicato: “Sono entusiasta di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Codere Online e di supportare il fantastico team nel loro continuo percorso di crescita!”

