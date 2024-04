Clarion Gaming realizza il video che mostra la grandezza dell’evento ICE e iGB a Barcellona per il 2025

In vista del trasferimento di gennaio 2025 a Barcellona, gli espositori affiliati ICE e iGB possono condividere la “Vision of the possible” di Clarion Gaming…

In vista del trasferimento di gennaio 2025 a Barcellona, gli espositori affiliati ICE e iGB possono condividere la “Vision of the possible” di Clarion Gaming per gentile concessione di un tour virtuale appositamente commissionato e di un video di orientamento per gli espositori che può essere visualizzato su: https://www.youtube.com/ watch?si=ZXSC6_E8KtYwy2XT&v=Ftjr1063wcc&feature=youtu.be

Il filmato dell’espositore di 10 minuti, narrato dall’amministratore delegato di Clarion Gaming Stuart Hunter, accompagna gli spettatori in un tour della sede iniziando con un’introduzione alla stazione della metropolitana integrata di Fira Gran Via che si trova tra l’aeroporto internazionale El Prat e lo storico centro della città con la possibilità di condurre molti partecipanti direttamente nel cuore della spaziosa area di registrazione dedicata all’ingresso sud.

Gli spettatori vengono quindi accompagnati in un viaggio lungo la passerella sopraelevata che offre una vista unica a volo d’uccello dello spazio espositivo di 120.000 mq prima di accedere alle aree riunioni dal design contemporaneo e agli abbondanti spazi di pausa richiesti dagli espositori, fino all’ultramoderno e scalabile strutture per conferenze e i tre “Sky Gardens” della sede che facilitano la realizzazione di un’esperienza di festival indoor e outdoor memorabile.

Il video spiega anche il nuovo spazio espositivo a misura di visitatore, progettato per identificare facilmente i verticali di gioco di interesse e nel processo facilitare la navigazione attraverso le cinque sale che occuperanno le edizioni 2025 di ICE e iGB Affiliate.

Presentando il video Stuart Hunter ha dichiarato: “Questa è l’ultima di una serie di iniziative di orientamento che abbiamo avviato nell’ottobre 2023. Questo video, rivolto agli espositori, ai partner e agli sponsor affiliati di ICE e iGB, sarà seguito da un tour dedicato ai visitatori per aiutare preparatevi per questo nuovo entusiasmante capitolo. Come squadra non potremmo essere più entusiasti delle opportunità offerte dalla nostra nuova casa sulla Gran Via e dalla nuova città ospitante di Barcellona: il film illustra la portata dell’opportunità che abbiamo come industria e condivide una visione avvincente di cosa è possibile.”

ICE/iGBA 2025 utilizzerà circa 120.000 mq lordi della Gran Via (ICE 2024 ha utilizzato 100.000 mq lordi a Londra) nei padiglioni 1 (affiliato iGB) e 2-5 (ICE). Ulteriori 160.000 mq sono stati riservati esclusivamente a ICE/iGBA durante i cinque anni di locazione. Il Centro Congressi che si trova nel padiglione 8 comprende uno spazio modulare e versatile con una capienza compresa tra 3.000 e 12.000 persone.

PressGiochi