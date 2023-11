Clarion gaming, ICE Landmark: al via le candidature

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha chiesto nomination per gli annuali ICE Landmark Awards che riconoscono personalità e organizzazioni del settore nello spazio di gioco globale che hanno

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha chiesto nomination per gli annuali ICE Landmark Awards che riconoscono personalità e organizzazioni del settore nello spazio di gioco globale che hanno registrato un traguardo o un punto di riferimento negli ultimi 12 mesi.

Alla fiera di febbraio verranno assegnati 11 premi, un totale che segna il numero di edizioni di ICE che si sono tenute all’ExCeL di Londra da quando la mostra si è trasferita da Earls Court nel 2013. I punti di riferimento ICE vengono assegnati durante una breve presentazione informale e opportunità fotografica tenutasi il giorno dell’inaugurazione della mostra.

Spiegando il loro background, Stuart Hunter ha affermato: “Gli ICE Landmark riflettono il ruolo fondamentale che la mostra ha e continua a svolgere nel fornire un trampolino di lancio per i più grandi giochi epocali, comprese quelle iniziative fondamentali che hanno cambiato il modo in cui il mondo viene intrattenuto.

“Oltre a quello che è un lungo elenco di prodotti iconici, ICE è stato anche il luogo in cui l’industria sceglie di incontrarsi e dove vengono prese le decisioni fondamentali che hanno plasmato il futuro del settore. Gli ICE Landmarks si ispirano allo status dello spettacolo sulla scena mondiale e al riconoscimento che continua a essere l’evento in cui l’industria celebra eventi storici”.

I precedenti punti di riferimento ICE includono quelli realizzati per traguardi di lunga data, anniversari aziendali, contributi al giornalismo b2b, iniziative intraprese per proteggere l’ambiente, impegni DE&I, raccolte fondi di beneficenza e iniziative di gioco d’azzardo più sicure.

I membri del settore internazionale che desiderano nominare un individuo o un’organizzazione per un ICE Landmark devono contattare Stuart.Hunter@clarionevents.com con i dettagli del candidato.

La registrazione per partecipare a quella che sarà l’ultima edizione di ICE che si svolgerà a Londra prima del suo trasferimento a Barcellona nel 2025, è stata aperta all’indirizzo https://ice.reg.buzz/step/1?ticket=exhibition-pass. Il pass gratuito per la mostra fornisce l’accesso a oltre 600 espositori, migliaia di lanci di prodotti e l’opportunità di interagire con leader di pensiero, decisori e regolatori internazionali di spicco in tutti i settori e verticali di gioco, grazie alla piattaforma di apprendimento di livello mondiale ICE VOX. Si prevede che parteciperanno a ICE 2024 più visitatori che mai, motivati dal desiderio di creare più connessioni, ottenere più ispirazione e beneficiare di più apprendimento.

