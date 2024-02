Clarion Gaming Digital acquisisce Global Gaming Business

L’acquisto include le pubblicazioni annuali della rivista GGB, Casino Style, Tribal Government Gaming e Progressive Products Preview. L’accordo include anche le risorse online di GGB, per un totale di oltre 26.000 abbonati tramite GGB News.

L’accordo amplierà la portata globale di iGamingBusiness e Clarion Gaming Digital mentre il mercato nordamericano entra in una fase cruciale. Clarion prevede di fornire ai propri clienti l’accesso a un pubblico significativamente più vasto attraverso la gamma di prodotti di servizi di marketing di GGB.

Fondato nel 2002, GGB è un titolo affidabile che va oltre le scommesse sportive e l’igaming, abbracciando anche i giochi commerciali e tribali. Considerata la vasta eredità statunitense di GGB, l’accordo amplierà la capacità di Clarion di fornire una gamma completa di notizie, analisi e dati in tutto il Nord America.

L’acquisizione è la pietra angolare di un più ampio investimento multimilionario volto a migliorare i dati e lo sviluppo del pubblico di Clarion Gaming Digital. La divisione giochi è responsabile dell’organizzazione di eventi annuali business-to-business leader a livello mondiale che comprendono iGB L!VE, iGB Affiliate e ICE. In totale, questi eventi combinati attirano oltre 60.000 professionisti del settore dei giochi da 150 nazioni.

Commentando l’acquisizione, Alex Pratt, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare importante per il nostro business digitale poiché sfruttiamo i vantaggi del nostro investimento. Stiamo acquisendo un’azienda con una profonda tradizione nel settore e con essa l’opportunità di costruire sulle solide basi negli Stati Uniti”.

Robin Harrison, direttore dei contenuti globali, B2B, presso Clarion Gaming Digital, ha affermato che l’acquisizione è avvenuta nel contesto di modifiche alla regolamentazione statale, nonché di nuovi sviluppi fisici e online negli Stati Uniti e in Canada.

Ha aggiunto: “Siamo lieti di siglare questo accordo, che apporta nuove competenze nel settore, amplia la nostra portata e consolida la nostra presenza in una regione cruciale. Costruiremo un’offerta che rappresenti l’ultima parola sugli sviluppi chiave del settore e l’autorità e le relazioni di GGB ci portano un passo avanti verso questo obiettivo”.

Roger Gros, editore di GGB e CEO della società Casino Connection International LLC, ha inoltre aggiunto: “Abbiamo avuto lunghe discussioni con Clarion Gaming Digital negli ultimi anni e crediamo che condivida la nostra passione e visione di servire i nostri lettori in un modo che manterrà la qualità delle pubblicazioni per i decenni a venire. Mentre l’industria dei giochi continua a crescere in molti modi diversi, il nostro rapporto con Clarion farà in modo che il nostro ruolo chiave nel settore rimanga invariato e che possiamo continuare il nostro importante lavoro”.

Clarion Gaming Digital prevede di accelerare ulteriormente la propria espansione in Nord America sfruttando le partnership uniche offerte attraverso il portafoglio più ampio di Clarion Events. Ciò include il DigitalPlay Summit presso l’Indian Gaming Tradeshow and Convention dal 10 all’11 aprile 2024.

PressGiochi