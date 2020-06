Cina. Continua la campagna contro il gioco d’azzardo illegale: confiscati 229 miliardi di yuan

Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha annunciato di aver confiscato oltre 229 miliardi di yuan (32,4 miliardi di dollari USA) nel recente blitz al gioco d’azzardo transfrontaliero. Il Ministero afferma di aver arrestato oltre 11mila sospetti, avviato 257 procedimenti penali e chiuso 368 piattaforme di gioco dall’inizio della campagna, lanciata il 28 febbraio, che si concentra anche su altri tipi di crimini transnazionali, come la frode nelle telecomunicazioni, il riciclaggio di denaro , rapimento e rapimento, tratta e traffico di esseri umani. Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha dichiarato di aver chiuso anche 27mila conti bancari coinvolti in attività di illecito. La Cina ha represso duramente il gioco d’azzardo illegale attraverso diverse iniziative rivolte ai casinò, anche attraverso il recente lancio di una piattaforma di informatori online. La Banca popolare cinese ha cercato servizi di pagamento per inviare denaro a piattaforme di scommesse al di fuori del paese.

