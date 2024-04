Champions League, PSG-Barça: la partita del cuore di Luis Enrique

La seconda serata dei quarti di finale di Champions League ha in Luis Enrique il protagonista principale. Il tecnico nativo di Gijon, domani sera, vivrà la sua partita del cuore visto che il PSG sfida il Barcellona. Una vita in blaugrana per l’ex CT della Spagna che, adesso, guida Mbappé e compagni. Francesi che, secondo gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti a 1,95 rispetto al 3,60 dei catalani con il pareggio offerto a 3,75. Confronto numero 14 tra due delle grandi d’Europa, entrambe con propensione spiccatamente offensiva: la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,82. Sono attese tante situazioni che potrebbero indirizzare la gara in un senso o in un altro: da un rigore con espulsione, che pagherebbe 9 volte la posta, a un Ribaltone, in quota a 6,25, fino a un goal da fuori area dato a 3,00. Sfida nella sfida è quella tra due dei migliori bomber al mondo, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski. Il francese, già 39 reti in stagione, vuole trascinare il PSG fino a Wembley e una sua doppietta è data a 6,25. Sul versante opposto, l’ex attaccante del Bayern Monaco è il leader offensivo di Xavi e vederlo sbloccare la gara come primo marcatore si gioca a 7,00.

Il Wanda Metropolitano è invece il palcoscenico di Atletico Madrid-Borussia Dortmund con il Cholo Simeone che prova a tornare tra le migliori quattro d’Europa dopo sette stagioni. Spagnoli favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,75 contro il 4,75 dei gialloneri mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Under, a 1,80, leggermente favorito sull’Over, a 1,90: ecco che un risultato esatto di 2-0 è dato a 8,50 per l’Atletico mentre pagherebbe 30 volte la posta in favore del Borussia. Un goal dalla panchina, a 2,50, potrebbe rompere l’equilibrio mentre sia Simeone che Terzic dovranno frenare il loro ardore perché un cartellino giallo per uno dei due allenatori si gioca a 4,00. Antoine Griezmann è la perla a cui si aggrappano i Colchoneros per superare il turno: Le Petit Diable protagonista con gol o assist è offerto a 1,83. I tedeschi sperano nella ritrovata vena di Jadon Sancho che, piano piano, sta tornando su livelli di eccellenza: la rete del numero 10 del Borussia si gioca a 6,00.

