Champions League. Il Real Madrid vuole infrangere il tabù Chelsea

I quarti di finale di Champions League propongono la sfida tra i Campioni d’Europa in carica del Chelsea e il Real Madrid, il club che più di tutti ha alzato al cielo il trofeo continentale, 13 volte. Stamford Bridge sarà il teatro, domani sera, della gara di andata tra Blues e Blancos con gli inglesi che, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,10 contro il 3,60 dei madrileni mentre per il pareggio si scende leggermente a 3,40. Match in totale equilibrio per ciò che riguarda il passaggio turno essendo dato, per entrambe, a 1,90.

Il Real Madrid prova a invertire il corso della storia: in cinque confronti diretti contro il Chelsea, la Casa Blanca non è mai riuscita a vincere rimediando due pareggi e tre sconfitte. Posta in palio altissima ed ecco che l’Under, a 1,75, si fa preferire all’Over, offerto a 1,95. Di conseguenza il 2-0 in favore dei padroni di casa, come nella sfida dello scorso maggio, si gioca a 10,50 mentre lo stesso risultato esatto ma in favore di Karim Benzema e compagni pagherebbe 20 volte la posta. Proprio l’attaccante francese è il leader indiscusso del Real come dimostrano le 34 reti e 13 passaggi vincenti finora messi a segno in stagione. Un’altra gara con gol e assist di Benzema è in quota a 14. Nonostante le grandi difficoltà incontrate con il modulo di Tuchel, Romelu Lukaku è il bomber del Chelsea con 12 marcature messe a segno: fare 13 contro il Real è offerto a 3,25.

Sfida sulla carta meno equilibrata quella che pone di fronte il Villarreal e il Bayern Monaco. I tedeschi, domani sera al Madrigal, partono avanti per gli esperti Sisal che vedono la vittoria dei bavaresi a 1,60 contro il 5,25 del Sottomarino Giallo mentre il pareggio è dato a 4,25. Forbice ancora più ampia per il passaggio turno visto che i campioni di Germania, in semifinali, sono offerti a quota rasoterra, 1,08, rispetto all’impresa degli spagnoli che si gioca a 7,50. Sia Emery che Nagelsman hanno una mentalità prettamente offensiva: la Combo Goal + Over 2,5, a 1,80, è nelle corde della gara ma anche un Ribaltone, a 6,25, non è da escludere. Per Robert Lewandowski parlano come sempre i numeri: 45 gol in 38 gare ufficiali. Il bomber polacco è pronto per un’altra serata di gloria: la sua doppietta è in quota a 5,00. Il Villarreal si affida invece a Arnaut Danjuma che, in Champions, ha colpito sia l’Atalanta che la Juventus. L’olandese che punisce anche Neuer è dato a 3,75.

PressGiochi